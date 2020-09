Technicolor : mise à disposition du solde du nouveau financement pour 180 ME et point sur l'activité

Technicolor : mise à disposition du solde du nouveau financement pour 180 ME et point sur l'activité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Technicolor a annoncé que les conditions suspensives requises dans le cadre de la mise à disposition du solde du nouveau financement d'un montant de 420 millions d'euros ont été accordées ou satisfaites. En conséquence, environ 180 millions d'euros (en principal, nets de frais et commissions) ont été mis à la disposition de Tech 6 (filiale à 100 % de Technicolor). Cela fait suite à une émission obligataire par Tech 6, soumise au droit new-yorkais, souscrite par les prêteurs du Nouveau Financement, dans le but de financer les besoins de liquidité à court terme de la Technicolor et de ses filiales. Tech 6 a prêté simultanément le montant total du solde du nouveau financement Technicolor au moyen d'un prêt intragroupe.

En contrepartie de la libération du solde du nouveau financement, des sûretés supplémentaires ont été accordées en garantie aux prêteurs notamment une fiducie sur les titres de la filiale Gallo 8.

Par ailleurs, Technicolor annonce que, le 31 juillet 2020, le Tribunal américain compétent en matière de faillites, présidant la procédure dite de " Chapter 15 " de Technicolor, a rendu une ordonnance reconnaissant le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 28 juillet 2020 qui a approuvé le plan de sauvegarde financière accélérée de Technicolor. L'ordonnance du Tribunal américain compétent en matière de faillites donne pleine force et effet au jugement d'arrêté du plan du Tribunal français et interdit aux créanciers de Technicolor de prendre toute mesure incompatible avec le plan de sauvegarde financière accéléré aux États-Unis.

Sur la base de l'activité des mois de juillet et août, Technicolor reste confiant dans l'atteinte des perspectives présentées fin juillet, y compris la réalisation d'économies de coûts supérieures à 160 millions d'euros au cours de l'année. Dans les Services de Production, de récentes discussions avec les grands studios américains confirment une reprise de l'activité dans l'industrie cinématographique. Les nouvelles sorties en salles sont toujours suspendues, ce qui entraîne une réduction des recettes de Services DVD, mais la demande sur le catalogue reste forte. La Maison Connectée continue de connaître une forte demande pour les passerelles haut débit, en particulier en Amérique du Nord, car les consommateurs recherchent de meilleurs services haut débit et solutions Wi-Fi à domicile.