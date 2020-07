Technicolor : maintient le cap de sa restructuration financière

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre solide, les activités du Groupe Technicolor ont fait preuve de résilience face à la crise de la Covid-19 au cours du 2e trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en baisse de -18,8% à taux courant à 1,433 milliard d'euros au 1er semestre (1,764 MdE au 30 juin 2019). L'impact de la Covid-19 sur les Services de Production et les Services DVD est partiellement compensé par la surperformance du Haut Débit, notamment en Amérique du Nord (+ 15% par rapport au 1er semestre 2019).

L'Ebitda ajusté de 53 millions d'euros, en baisse de 49% à taux constants, a été impacté par la baisse des volumes d'activité, partiellement compensée par des améliorations opérationnelles et financières dans toutes les divisions, particulièrement visibles dans la Maison Connectée où l'Ebitda ajusté progresse de 126% à taux courants à 54 ME.

L'Ebita ajusté est de -67 ME est en baisse de -23 ME à taux courants. Une dépréciation de 68 ME a été comptabilisée, principalement dans les Services DVD en raison des hypothèses révisées liées à la Covid-19. Les coûts de restructuration représentent -41 ME à taux courant.

L'Ebit des activités poursuivies est une perte de -194 ME (-88 ME au 1er semestre 2019).

Economies de coûts

Le Groupe continue à se concentrer sur la réalisation des plans de réductions de coûts liés au Plan stratégique tels que précédemment annoncés, et reste en bonne voie pour atteindre plus de 160 ME d'économies au cours de l'année et 300 ME d'ici 2022.

A ce jour, 67 ME d'économies ont déjà été réalisées, avec des plans détaillés pour réaliser le reste.

Situation financière

Le flux de trésorerie disponible est négatif à hauteur de -286 ME, en baisse de -24 ME à taux courant. La dette nette nominale s'élève à 1,607 MdE. Elle va se réduire significativement par la restructuration de la dette prévue aux termes du plan de Sauvegarde Financière Accélérée (SFA).

Le plan de restructuration financière approuvé par les créanciers du Groupe, les actionnaires et le Tribunal de Commerce, offre un nouveau cadre de développement assurant la pérennité de Technicolor à long terme. La première tranche (environ 240 ME) de la ligne "Nouveau Financement" du plan de restructuration financière a été reçue et la seconde tranche (environ 180 ME) de la ligne "Nouveau Financement" devrait être reçue fin août par le Groupe.

Richard Moat, Directeur Général de Technicolor, commente : Ce 1er semestre 2020 a été une période d'activité intense pour Technicolor. D'une part, nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour faire face à la crise de la Covid-19, et s'adapter rapidement afin d'assurer la continuité de nos opérations et l'exécution de nos services à forte valeur ajoutée à nos clients. D'autre part, nous avons structuré, avec succès, un plan de restructuration financière complet, qui fournira un cadre beaucoup plus solide pour la pérennité de la société. La mise en oeuvre du plan de restructuration se déroule comme prévu, avec la première tranche de 240 ME du Nouveau Financement déjà reçue, la 2etranche de 180 ME à recevoir suite à l'approbation du Tribunal de Commerce de Paris le 28 juillet, et les deux augmentations de capital à lancer dans les semaines à venir .

Perspectives

Technicolor confirme la guidance précédemment indiquée, le 22 juin.

- Un Ebitda ajusté des activités poursuivies de 169 ME, et un Ebita ajusté des activités poursuivies de -64 ME en 2020 ;

- Un Ebitda ajusté des activités poursuivies de 425 ME et un Ebita ajusté des activités poursuivies de 202 ME en 2022 ;

- La consommation de trésorerie (avant résultats financiers et avant impôts) devrait être comprise entre 115 et 150 MEs en 2020 et générer 259 ME en 2022.