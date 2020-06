Technicolor : la CDC descend sous les 10%

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 juin 2020 par l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 juin 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Technicolor, et détenir directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Participations, 1.523.299 actions Technicolor représentant autant de droits de vote, soit 9,92% du capital et des droits de vote de Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Technicolor sur le marché par la CDC, indique par ailleurs le déclarant dans sa notification à l'autorité de marché.