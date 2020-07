Technicolor : l'AG approuve le plan de restructuration financière, le titre flambe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Technicolor annonce, sur la base des informations reçues, que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de restructuration financière a été approuvée, à une très large majorité, dans le cadre de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra aujourd'hui à 10h à huis clos. Par ailleurs, comme prévu, les accords relatifs à la première tranche du nouveau financement ont été conclus le 17 juillet, et cette première tranche sera mise à disposition ce jour, pour un montant d'environ 240 millions d'euros.

Prochaine étape le 28 juillet

La prochaine étape de la restructuration financière du Groupe est l'arrêté du projet de plan de sauvegarde financière accélérée par le Tribunal de commerce de Paris. A cet effet, une audience se tiendra le 21 juillet afin d'examiner le projet de plan, en vue d'un arrêté le 28 juillet.

Le Financement Intermédiaire de 240 ME sera mis à disposition ce jour et réparti comme suit :

- 110 millions de dollars (net de frais et commissions) mis à disposition de Technicolor USA, aux termes d'un crédit à terme soumis au droit de l'Etat de New York conclu entre Technicolor USA et les prêteurs au titre du Nouveau Financement, en vue de refinancer l'intégralité du crédit-relais d'un montant de 110 millions de dollars US exigible le 31 juillet ;

- 140 millions d'euros (net de frais et commissions) prêtés à Tech 6 (filiale à 100% de la Société) aux termes d'une émission obligataire soumise au droit de l'Etat de New York et souscrite par les prêteurs au titre du Nouveau Financement, en vue de financer les besoins de liquidités à court-terme du Groupe. Dès réception des fonds, Tech 6 prêtera simultanément la totalité de la Tranche Euro à la Société au moyen d'un prêt intragroupe.

Diverses sûretés et une garantie consenties

En contrepartie de l'apport du Financement Intermédiaire, diverses sûretés et une garantie de la Société ont été consenties afin de garantir son remboursement, y compris une fiducie-sûreté sur les titres de Tech 7 (société holding française contrôlée par Tech 6 et qui détient directement ou indirectement la plupart des filiales non américaines du pôle Services de Production).

Le solde du Nouveau Financement (environ 180 ME en principal, net de frais et commissions) sera apporté d'ici la fin du mois d'août sous réserve de l'adoption par le tribunal de commerce de Paris du projet de plan de sauvegarde financière accélérée approuvé par les prêteurs concernés le 5 juillet.

L'action flambe

Très entouré à la suite de ces annonces, le titre bondit de 15% à 2,9 euros en fin de matinée. Plus de 375.000 pièces ont déjà changé de mains soit environ 2,45% du capital.