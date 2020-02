Technicolor : Kinney Asset Management sous les 5% des parts

Technicolor : Kinney Asset Management sous les 5% des parts









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 février 2020 par l'AMF, la société Kinney Asset Management, LLC (Chicago, Illinois, États-Unis), agissant pour le compte de clients dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 17 février 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Technicolor, et détenir, pour le compte desdits clients, 19.382.789 actions Technicolor représentant autant de droits de vote, soit 4,68% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Technicolor sur le marché, indique par ailleurs le déclarant à l'Autorité des marchés financiers. Contrôlée par M. Peter Kinney, la société Kinney Asset Management, LLC déclare agir indépendamment de la personne qui la contrôle.