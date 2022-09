Technicolor : jour J pour Technicolor Creative Studios

(Boursier.com) — C 'est le grand jour pour Technicolor Creative Studios. Après la distribution de 65% de ses actions par Technicolor à ses actionnaires, la société d'arts visuels commence à opérer aujourd'hui en tant que société cotée indépendante cotée sur Euronext Paris (sous le mnémonique " TCHCS "). Le prix de référence technique pour l'action Technicolor Creative Studios s'élève à 1,9539 euro.

Christian Roberton, Directeur général de Technicolor Creative Studios, déclare : "aujourd'hui est un jour historique, car un nouveau chapitre passionnant s'ouvre pour Technicolor Creative Studios. En tant que société indépendante, nous bénéficierons d'une plus grande flexibilité stratégique et financière pour étendre notre leadership et capitaliser sur des opportunités majeures d'un marché du contenu visuel en pleine croissance. Mon ambition est de construire la société d'arts visuels la plus performante au monde. Notre longue histoire en matière d'innovation et de créativité constitue notre socle pour bâtir l'avenir, et nous sommes convaincus que le succès de nos studios reposera sur nos investissements continus dans les technologies de pointe, les meilleurs talents mondiaux et sur nos relations pérennes avec les principaux studios et les plus grandes marques. En devenant une société indépendante, nous ouvrons un nouveau chapitre déterminant pour notre croissance et notre évolution".

Technicolor Creative Studios est riche d'une histoire plus que centenaire : pionnier dans les processus de colorisation devenu fournisseur indépendant de premier plan pour des services créatifs dans le domaine des arts visuels.

Aujourd'hui, avec plus de 11.700 employés répartis dans 11 pays, Technicolor Creative Studios est bien positionné pour générer une croissance rentable et créatrice de valeur. Le Groupe dispose d'équipes d'artistes et d'experts en technologies multirécompensées dans les domaines clés du contenu visuel, à travers ses quatre grandes marques de studios spécialisés : MPC (services d'effets spéciaux pour les longs métrages et les épisodes), The Mill (contenu publicitaire et expérience de marque), Mikros Animation et Technicolor Games.

Pour répondre à la forte croissance de la demande sur l'ensemble de ses marchés et renforcer sa position de leader, les activités de Technicolor Creative Studios s'appuient sur 4 axes stratégiques clés : développer les capacités pour répondre à la forte demande et servir de nouveaux marchés ; développer la marque Technicolor Creative Studios pour être considéré comme un employeur de premier plan par les talents ; continuer à investir dans la R&D et la technologie ; et tirer profit des capacités existantes pour saisir les opportunités liées au Metaverse.

Technicolor, qui comprend les divisions Maison connectée et Vantiva Supply Chain Services, restera cotée sur Euronext Paris sous son nouveau nom de Vantiva et sous le symbole VANTI.