Technicolor grimpe, analyste en soutien

(Boursier.com) — Technicolor s'adjuge 2% à 2,7 euros dans les premiers échanges de la journée. Un bond à relier à une note de Bryan Garnier qui débute le suivi de la valeur avec un conseil 'acheter' et une cible de 4,3 euros. La performance boursière de Technicolor au cours des dernières années a été une histoire d'objectifs manqués et de déceptions, avec une combinaison de fautes opérationnelles et de conditions de marché défavorables, explique le broker. Cependant, il pense que le moment est venu de recommencer à considérer le cas d'investissement. Avec une nouvelle équipe de direction, une nouvelle stratégie et des activités rationalisées, Technicolor est désormais très différent de ce qu'il était. Les premiers signes d'un redressement réussi et durable sont visibles, malgré la pandémie de Covid, conclut le courtier.