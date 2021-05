Technicolor flambe après les résultats trimestriels

(Boursier.com) — Technicolor fait partie des bonnes surprises du jour avec un titre qui bondit de plus de 10% à 3,18 euros sur la place parisienne. Le groupe a fortement redressé ses résultats au premier trimestre et a réitéré ses prévisions pour 2021 et 2022. Sur les trois premiers mois de l'exercice, il a réalisé un Ebitda en hausse de 71,7% à 43 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 3,7% à 711 ME.

Pour l'exercice en cours, le management table sur un chiffre d'affaires globalement stable comparé à celui de 2020 ; un EBITDA ajusté d'environ 270 millions d'euros ; et un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) à l'équilibre.

A la suite de cette annonce, Oddo BHF réitère son conseil 'neutre' compte tenu notamment d'un environnement qui reste difficile, d'un niveau d'endettement encore élevé et d'un historique très mouvementé. L'objectif de cours est néanmoins relevé de 1,8 à 2,8 euros (modèle de somme des parties) afin de saluer l'absence de profit warning (malgré le shortage de composants dans la Maison connectée) et le remplissage du carnet de commandes dans les Services de production (amélioration de la visibilité).

Edison Investment Research explique que bien que les résultats de Technicolor montrent l'impact continu des arrêts de production liés à la pandémie sur l'industrie du cinéma et de la télévision, le pipeline des effets visuels et de l'animation sécurise 90% des revenus pour le reste de l'année. Par ailleurs, la 'vedette' du premier trimestre a été une fois de plus la maison connectée, avec un marché américain "fort", stimulé par les besoins des ménages en matière de haut débit fiable. Une demande qui ne semble pas prête de fléchir, selon l'analyste.