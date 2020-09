Technicolor : finalise les dernières étapes de sa restructuration financière

Crédit photo © Technicolor

(Boursier.com) — Technicolor a réalisé avec succès des dernières étapes prévues au titre du plan de sauvegarde financière accélérée de la société arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris, le 28 juillet.

Avec la clôture de cette dernière opération, nous avons finalisé notre restructuration financière. Cet accomplissement important a été réalisé en très peu de temps grâce à l'engagement de toutes nos parties prenantes, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier une fois de plus toutes les parties qui ont rendu cette restructuration possible. Nous disposons désormais d'une structure capitalistique appropriée et adaptée aux besoins de notre activité, et nous entrons dans une nouvelle ère de notre histoire. Technicolor bénéficie d'une solide position de marché et de solides compétences, notamment en termes d'actifs et de personnel hautement qualifiés , commente Richard Moat, Directeur Général de Technicolor.

La société a finalisé et signé la documentation contractuelle mettant en oeuvre le réaménagement de 46,5% des lignes de crédit dues par la société au titre

- du contrat de crédit d'environ 984 millions d'euros conclu initialement le 6 décembre 2016

- de l'accord de crédit renouvelable de 250 ME conclu initialement le 21 décembre 2016.

L'apurement significatif de l'endettement du Groupe, à hauteur d'un montant d'environ 660 ME, a été finalisé dans le cadre de la réalisation définitive de :

- l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant total brut, prime d'émission incluse, de 329.999.999,90 euros

- et l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des créanciers des Lignes de Crédit, d'un montant total brut, prime d'émission incluse, de 329.999.996,60 euros, souscrite exclusivement par les créanciers.

Les Lignes de Crédit non réaménagées ont en conséquence été remboursées en espèces pour un montant de 59.716.580,58 euros et converties en capital à hauteur de 600.283.419,22 euros.

Clôture de la procédure du Chapter 15

Par ailleurs, Technicolor annonce que le 11 septembre, le Tribunal américain compétent en matière de faillite, présidant la procédure dite de "Chapter 15" de Technicolor a rendu une ordonnance de clôture de cette procédure. Ceci marque l'étape finale de la procédure engagée par la société aux Etats-Unis d'Amérique