Technicolor : FIL à l'anglaise

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 25 février 2020 par l'AMF, FIL Limited (Pembroke, Iles des Bermudes) a déclaré à l'Autorité française des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 24 février 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Technicolor, et détenir 17.977.751 actions Technicolor représentant autant de droits de vote, soit 4,34% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Technicolor sur le marché, ajoute le déclarant. FIL Limited est une société holding d'un groupe indépendant de sociétés, agissant pour le compte de fonds, communément dénommé Fidelity Investments.