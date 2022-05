Technicolor fait le point sur la distribution de 65% de Technicolor Creative Studios

(Boursier.com) — Technicolor précise le processus de distribution de 65% de Technicolor Creative Studios (TCS). La société continue d'avancer dans l'exécution de son projet de distribution et de refinancement annoncé le 24 février 2022 et confirme son objectif de mettre en oeuvre la distribution de 65% des actions de TCS au cours du troisième trimestre de 2022. Compte tenu des conditions de marché actuelles et de la fenêtre de marché étroite dont disposerait la société pour sécuriser le refinancement de sa dette en amont de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2022, elle a opté pour un séquençage plus flexible du déroulé des opérations afin d'optimiser l'issue du processus de refinancement en cours. Technicolor tiendra une assemblée générale de ses actionnaires en lien avec la Distribution au cours du troisième trimestre 2022, une fois le refinancement assuré.

L'assemblée générale des actionnaires de Technicolor SA appelée à approuver les comptes de l'exercice 2021 ainsi que les résolutions nécessaires à la conduite de ses opérations ordinaires est toujours prévue le 30 juin 2022, et un avis de réunion y afférent sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ce 25 mai, ajoute le groupe.