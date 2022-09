Technicolor devient officiellement Vantiva

(Boursier.com) — Technicolor annonce officiellement son changement de dénomination sociale en Vantiva, tel qu'approuvé par ses actionnaires lors de l'Assemblée générale du 6 septembre 2022. Le groupe annonce également la réalisation de la distribution de 65% de Technicolor Creative Studios (TCS) et la cotation de cette dernière sur Euronext Paris sous le mnémonique TCHCS.

A compter du 27 septembre 2022, les actions Vantiva continueront d'être négociées sur Euronext Paris sous le nouveau nom et sous le nouveau symbole VANTI, et les bons de souscription d'actions (BSA) continueront d'être négociés sous le nouveau symbole VANBS. Dans le cadre du changement de dénomination sociale, Vantiva a lancé son nouveau site internet accessible à l'adresse www.vantiva.com.

"Sous la bannière Vantiva, nous entamons une nouvelle aventure passionnante en tant que société indépendante avec deux divisions leaders sur leurs marchés et un profil financier plus solide. Cela nous permettra de poursuivre notre propre stratégie et nos propres objectifs. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique d'établir une nouvelle identité reflétant notre vision d'entreprise tout en continuant de nous appuyer sur nos positions de leadership et nos capacités pour nous développer sur nos marchés, afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Je suis convaincu que nos employés, nos clients et nos actionnaires adhèreront à ce changement et je suis impatient de travailler avec toute la famille Vantiva dans cette nouvelle phase de développement", commente Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva.

Après la distribution de 65% de Technicolor Creative Studios, Vantiva se compose de deux divisions -Maison Connectée et Vantiva Supply Chain Services (VSCS) (anciennement dénommée Services DVD)- reconnues comme leaders sur leurs marchés respectifs, et détient les 35% restants de Technicolor Creative Studios. Concernant cette dernière, comme mentionné dans le communiqué de presse du 24 février 2022, la cession sera envisagée après la Distribution en fonction des conditions de marché afin de poursuivre le désendettement de Vantiva et ce de manière importante.

Vantiva s'appuiera sur les positions de leadership, les expertises de premier plan et les actifs solides des deux divisions pour dynamiser la croissance et diversifier les activités. Plus précisément, Maison Connectée se concentrera sur les segments les plus attrayants des marchés en croissance du haut débit et du streaming vidéo et VSCS continuera d'exécuter sa stratégie de croissance par diversification sur des marchés prometteurs, notamment le vinyle, la chaîne d'approvisionnement et l'exécution des commandes pour d'autres produits que les disques, les microfluidiques et le fret.

Nouvelle gouvernance

Le Conseil d'administration de Vantiva de ce 27 septembre a pris les décisions afférentes à la mise en place de la nouvelle gouvernance et a notamment approuvé la nomination de Richard Moat en qualité de Président du Conseil d'administration en remplacement d'Anne Bouverot, et celle de Luis Martinez-Amago en qualité de Directeur général en remplacement de Richard Moat. Un administrateur référent indépendant a également été nommé en la personne de Dominique D'Hinnin.

La composition du Conseil d'administration est à compter de ce jour la suivante :

- Richard Moat, Président

- Luis Martinez-Amago, Directeur général

- Dominique D'Hinnin, administrateur référent indépendant

- Laurence Lafont, administrateur indépendant

- Melinda J. Mount, administrateur indépendant

- Anne Bouverot

- Bpifrance Participations représenté par Thierry Sommelet

- Loïc Desmouceaux, administrateur représentant les salariés

- Marc Vogeleisen, administrateur représentant les salariés

- Angelo, Gordon & Co., L.P. représenté par Julien Farre, Censeur

- Gauthier Reymondier, Censeur

Un administrateur indépendant supplémentaire a été sélectionné par le Comité Gouvernance, et devrait rejoindre le Conseil d'administration en janvier 2023.