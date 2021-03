Technicolor : des résultats meilleurs que prévu

(Boursier.com) — En 2020, Technicolor a réalisé avec succès une restructuration financière majeure de son bilan et la mise en oeuvre d'une importante transformation de ses activités.

Le chiffre d'affaires baisse de 20% à 3 MdsE contre 3,8 MdsE.

Les résultats de l'année 2020 sont meilleurs que les objectifs précédemment communiqués avec un EBITDA de 167 ME plus que doublé au second semestre à 115 ME contre 53 ME au premier semestre. L'EBITDA était de -324 ME en 2019.

L'EBITA est de -56 ME alors qu'il était attendu à -64 ME. En 2019, il était de 42 ME.

Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant résultats financiers et impôts s'établit à -124 ME en ligne avec les prévisions.

Le résultat net est de -230 ME contre -207 ME en 2019.

En 2021, la société vise un chiffre d'affaires globalement stable, un EBITDA ajusté d'environ 270 ME, un EBITA ajusté d'environ 60 ME et un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant résultats financiers et impôts à l'équilibre.

En 2022, l'EBITDA ajusté est prévue à 385 ME, l'EBITA ajusté à 180 ME et le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant résultats financiers et impôts d'environ 230 ME.