Technicolor : de lourdes pertes en 2019

(Boursier.com) — Pour 2019, Technicolor dégage un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros (IFRS), en repli de -4,7% à taux courants. Il reflète la croissance à deux chiffres des Services de Production, plus que compensée par le déclin du marché de la vidéo en Amérique du Nord dans la Maison Connectée et la baisse anticipée des volumes dans les Services DVD.

L'Ebitda ajusté (246 ME avant IFRS 16) et l'Ebita ajusté (36 ME avant IFRS 16) ont progressé au cours du second semestre en raison de l'amélioration des marges de la Maison Connectée et de la saisonnalité des Services DVD.

Technicolor enregistre une dépréciation de 59 ME dans les Services DVD en raison de la baisse des volumes, partiellement compensée par des renouvellements de contrats incluant des clauses de tarification adaptées aux volumes. Les coûts de restructuration s'élèvent à 31 ME à taux de changes courants, dont 10 ME pour le segment Maison Connectée (conformément au plan de transformation), 8 ME pour les Services DVD (optimisation des sites dans l'activité de distribution) et 11 ME de rationalisation des coûts des Services de Production.

Le résultat net des activités poursuivies est une perte de -208 ME (IFRS). Le résultat net global est de -230 ME (IFRS). Hors IFRS 16, la perte pour 2019 atteint -217 ME.

Les flux de trésorerie disponibles (-161 ME) ont été affectés par une réduction des délais de paiement, pour un montant impactant de -95 ME, suite à la dégradation de la notation financière par les agences d'évaluation.

La dette nette de Tehcnicolor au 31 décembre 2019 est de 961 ME, soit 3,9x la dette nette/ Ebitda ajusté.

Bilan renforcé en 2020

Aucune des lignes de crédit disponibles n'a été tirée par Technicolor au 31 décembre 2019. La société rappelle cependant lancer une augmentation de capital de 300 ME combinée à une extension de la maturité de la ligne de crédit RCF et de Wells Fargo jusqu'en 2023, ainsi qu'une nouvelle facilité à court terme de 110 M$ fournissant une marge de manoeuvre additionnelle en matière de liquidité.

Perspectives 2020

Technicolor prévoit un Ebitda ajusté en ligne avec 2019 et un Ebita ajusté de c.70 ME après IFRS 16 (c.65 ME avant IFRS 16), une amélioration significative par rapport à 2019.

Plan stratégique 2020-2022 (après IFRS 16)

Technicolor réaffirme les bases de son Plan stratégique 2020-2022, avec des réductions des coûts à hauteur d'environ 150 ME en base annuelle à taux courant d'ici 2022. L'Ebitda ajusté cumulé ressortirait à plus de 1 MdE pour un Ebita ajusté cumulé de plus de 340 ME sur la période. Le Ratio dette nette/ Ebitda ajusté serait inférieur à 2,75x (pro forma de l'Augmentation de capital) d'ici 2022.