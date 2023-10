Technicolor CreativeStudios : qui sont les principaux actionnaires ?

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 octobre à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers a été informée de la conclusion, le 2 octobre, d'un accord d'investissement par des actionnaires institutionnels de Technicolor Creative Studios, au résultat duquel les actionnaires ont déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 2 octobre, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3 et 90% du capital et des droits de vote de la société. Ils détiennent de concert 24.200.490 actions Technicolor Creative Studios représentant autant de droits de vote, soit 94,86% du capital et des droits de vote de la société, selon la répartition suivante...

- Angelo, Gordon Europe LLP : 3,12%

- Bain Capital Credit LP : 7,70%

- Barclays Bank plc : 0,43%

- Barings (UK) Limited : 5,06%

- Baring Asset Management Limited : 10,54%

- Baring International Investment Limited : 2,62%

- Bpifrance Participations : 2,94%

- Briarwood Chase Management LLC : 1,39%

- CELF Advisors LLP : 3,41%

- Credit Suisse Group AG : 15,66%

- Aldermanbury Investments Limited : 0,26%

- Farallon Capital Management LLC : 9,98%

- ICG Alternative Investment Limited : 2,26%

- Intermediate Capital Managers Limited : 0,36%

- Morgan Stanley & Co. International PLC : 0,72%

- Pacific Investment Management Company LLC : 9,79%

- Sculptor Capital LP : 11,11%

- Vantiva, indirectement via Equitis Gestion : 7,50%

- Total concert : 94,86%

13 Me de bénéfices semestriel ; OPA à 1,63 euro

Ces franchissements de seuils déclarés par les membres du concert résultent d'une mise en concert des titres de la société déjà détenus par le concert ; aucun financement n'a donc été nécessaire. Les membres du concert agissent de concert vis-à-vis de la société. En conséquence, certains membres du concert déposeront une offre publique d'achat simplifiée sur les titres de Technicolor CreativeStudios non-détenus par les initiateurs. Les initiateurs de l'offre publique d'achat simplifiée qui sera déposée sur les actions ont l'intention de poursuivre les activités de la société dans la continuité de la stratégie actuellement mise en oeuvre. Les membres du concert ont l'intention, de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire et, en conséquence, de demander à Euronext Paris la radiation des négociations des actions émises par la société.

A l'issue de la réalisation du retrait obligatoire, la gouvernance de la société sera modifiée afin qu'elle corresponde davantage à celle d'une société non cotée. En revanche, le retrait de la cote n'aura aucun impact sur les activités quotidiennes de Technicolor Creative Studios. L'entreprise reste déterminée à réaliser son ambition d'être un partenaire de premier choix en matière de production de services numériques pour les entreprises les plus créatives du monde.

Rappelons que le projet d'offre publique d'achat simplifiée est déposé pour un montant de 1,63 euro par action, dividendes inclus, à l'initiative de ce groupe d'actionnaires et de prêteurs.

Au 1er semestre 2023, Technicolor CreativeStudios a dégagé un résultat net de +13 millions d'euros contre une perte de -4,4 ME à la même période l'an dernier. Au terme du semestre, la trésorerie et équivalents de trésorerie à fin juin 2023 s'établit à 59 ME par rapport à 38 ME à fin décembre 2022. La dette financière nette (valeur nominale) s'élève à 577 ME à fin juin 2023 (650 ME à fin décembre 2022). La dette nette IFRS s'élève à 613 ME (739 ME au 31 décembre 2022). La liquidité totale ressort à 99 ME, composée des 59 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie et la facilité de crédit renouvelable de 40 ME non tirée.