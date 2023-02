Technicolor Creative Studios retire ses perspectives pour 2023

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios a mandaté des conseils externes pour effectuer une revue indépendante des activités. Cet audit a permis de définir une nouvelle série d'actions de relance, dans la continuité du plan annoncé en novembre. En conséquence, tout en continuant à livrer des projets de grande qualité à ses clients et afin d'accélérer la transformation du groupe, le Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios annonce la nomination immédiate de Caroline Parot au poste de Directrice générale par intérim, en charge de l'accélération de la transformation à l'échelle mondiale, et de la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration opérationnelle. Caroline Parot travaillera en étroite collaboration avec Christian Roberton qui, en tant que Directeur général adjoint, sera entièrement mobilisé pour les clients, la réalisation de leurs projets et pour les talents. Parallèlement, le groupe "travaille activement à des discussions constructives avec ses principaux créanciers et certains actionnaires clés, afin de réajuster sa dette et sa structure capitalistique, pour répondre à ses besoins de liquidité à partir du deuxième trimestre 2023". "La direction et le Conseil d'administration du groupe sont pleinement engagés à protéger les intérêts de ses clients, talents et parties prenantes", ajoute Technicolor Creative Studios.

Dans le prolongement de sa nomination en tant que Senior Advisor du groupe annoncée le 30 novembre 2022, Caroline Parot a accompagné Technicolor Creative Studios dans la définition et le déploiement d'une série d'actions de relance. Précédemment Directrice générale d'Europcar Mobility Group SA et après avoir travaillé pendant 6 ans chez Technicolor SA, elle apporte son expérience en matière de gestion d'une grande entreprise internationale qui place le client au coeur de sa stratégie. Simon Presswell est nommé Directeur des Opérations et sera chargé de superviser la mise en oeuvre des actions d'amélioration. Ayant précédemment occupé des postes de direction et d'administrateur au sein d'entreprises du secteur du divertissement et des TMT, il dispose d'une expérience démontrée en matière de transformation et de redressement. Hugues de Nicolay est nommé Directeur Financier par intérim.

Angelo Gordon, deuxième plus grand actionnaire de la société et l'un des principaux actionnaires participant aux discussions en cours sur la structure de financement, est nommé censeur au Conseil d'administration. Guillaume Maucomble, salarié de la société, désigné par le comité social et économique comme administrateur représentant les salariés au Conseil d'administration.

Au cours des dernières semaines, le groupe a engagé des discussions avec ses principaux créanciers (dont les cinq principaux créanciers qui représentent ensemble plus de 70% de l'encours de la dette) ainsi que certains actionnaires clés pour réajuster sa dette et structure capitalistique, et faire face à ses besoins de liquidité à partir du deuxième trimestre 2023. Les discussions "progressent positivement dans le cadre d'une conciliation amiable et le groupe vise à les finaliser dans les prochaines semaines". Toutes les options stratégiques conformes à l'intérêt social sont à l'étude "afin de protéger au mieux les intérêts des clients, talents et parties prenantes". Les bénéfices des actions déployées depuis le quatrième trimestre 2022 ne devant se matérialiser que progressivement au cours de cette année, "les résultats 2022 et 2023 seront encore impactés par les coûts additionnels engagés et restant à engager pour certains projets clients".

Le groupe s'attend désormais à ce que l'EBITDA ajusté pour 2022 s'établisse à environ 20 millions d'euros et à ce que l'EBITDA ajusté pour 2023 soit en-dessous de ses précédentes perspectives. En outre, le groupe s'attend à ce que 2023 soit une année de transition et a donc décidé de retirer ses perspectives pour 2023 sous réserve d'une évaluation plus approfondie des actions d'amélioration en cours. Le groupe prévoit un fort rebond en 2024 et un retour à une rentabilité normalisée en 2025.

Le groupe a connu des défis opérationnels au cours des derniers mois après une année très active. La demande post-Covid a été particulièrement soutenue et MPC a livré 70 grands projets riches en effets spéciaux en 2022. Parallèlement à cette demande soutenue, Technicolor Creative Studios a dû faire face à une pénurie importante de talents expérimentés qui a entraîné des retards tant sur les projets en cours que sur le démarrage de nouveaux projets, et a mis en évidence la nécessité d'en améliorer la gestion et le suivi pour livrer les projets à temps. En parallèle de ce manque de ressources, les opérations de The Mill ont été impactées négativement par les réorganisations internes de The Mill et MPC post-Covid. Mikros Animation et Technicolor Games ont continué à réaliser des performances conformes aux attentes.

Le groupe s'est concentré sur son programme de relance visant à résoudre ses difficultés opérationnelles. Les revues indépendantes menées par des cabinets de renom permettent d'identifier les points d'amélioration sur les plans financier, de reporting, et opérationnel. Le groupe évoque par ailleurs l'amélioration continue du suivi des projets en temps réel avec un processus renforcé de gestion, la finalisation de l'évaluation approfondie de l'équipe de direction et progrès significatifs en matière de recrutement de talents clés, ainsi que le lancement d'un nouveau programme de rétention pour les talents clés.