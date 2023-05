Technicolor Creative Studios recul de 14% du chiffre d'affaires au premier trimestre

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios dévoile un point sur l'activité du premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 établi à 168 millions d'euros, en baisse de 15% à taux courant par rapport à la même période l'année dernière et de 14% à change constant. Pour MPC, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 s'élève à 75 millions d'euros, en baisse de -24% à taux courant (-21% à taux constant). Pour Mikros Animation, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 s'élève à 44 millions d'euros, en hausse de 91% à taux courant (+92% à taux constant) par rapport à la même période l'an dernier. Pour The Mill, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 s'élève à 46 millions d'euros, soit une baisse de -37% à taux courant (-38% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. Enfin, pour Technicolor Games, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 s'élève à 3 millions d'euros, stable à taux courant par rapport à la même période l'an dernier (-4% à taux constant).

La trésorerie et équivalents de trésorerie à fin mars 2023 s'établit à 47 millions d'euros (avec les 40 millions d'euros de facilité de crédit entièrement tirés) et la dette nette nominale hors dette de loyers est de 654 millions d'euros (dette IFRS de 744 millions d'euros et 606 millions d'euros hors dette de loyers opérationnels). Une première tranche de refinancement a été tirée début avril pour un montant total en principal de 85 millions d'euros. Une seconde tranche de refinancement d'un montant total en principal de 85 millions d'euros sera accordée d'ici la fin du deuxième trimestre 2023. Ce refinancement sera soumis à l'approbation de l'AG du jour.

Le groupe évoque des progrès dans la mise en oeuvre du programme Re*Imagined, avec le renforcement des équipes créatives et de développement commercial grâce à la nomination de spécialistes de l'industrie. Caroline Parot, Directrice Générale, ajoute : "Le premier trimestre 2023 a été riche en événements pour nos quatre Activités. Nous avons continué à livrer des projets de grande qualité à nos clients tout en accélérant le déploiement de notre programme Re*Imagined, qui vise à résoudre les difficultés opérationnelles que nous avons rencontrées à la fin 2022. Comme anticipé, nos revenus ne reflètent pas encore les bénéfices de ce programme, qui devraient se matérialiser progressivement au cours des prochains semestres. Néanmoins, le renforcement de notre trésorerie nous permet de nous focaliser sur la vision de nos clients et de remettre Technicolor Creative Studios sur le chemin d'une croissance durable et rentable".