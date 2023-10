Technicolor Creative Studios : plus de 600 ME de dette à fin septembre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Technicolor Creative Studios s'inscrit en retrait de -48,1% à taux courant (-44,8% à taux constant) au 3e trimestre 2023, pour atteindre 111,7 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'élève à 414,4 ME pour les 9 premiers mois de 2023, en baisse de -33,6% à taux courant (-31,4% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. Cette contraction s'explique principalement par la réduction du carnet de commandes comparé aux 9 premiers mois de 2022 -qui ont connu une forte demande en contenus originaux dans une année de reprise post-Covid- et un ralentissement plus global du marché.

Perspectives financières

La trésorerie et équivalents de trésorerie à fin septembre 2023 s'établit à 46 ME, avec la facilité de crédit renouvelable de 40 ME entièrement tirée.

La dette financière nette (valeur nominale) s'élève à 645 ME à fin septembre (577 ME à fin juin 2023). La dette nette IFRS s'élève à 678 ME au 30 septembre (610 ME au 30 juin 2023).

Comme annoncé le 2 octobre 2023 par la société, ses actionnaires et créanciers ont décidé de manifester leur soutien et ont renouvelé leur confiance dans les perspectives d'avenir de Technicolor Creative Studios.

En complément de cette nouvelle injection de trésorerie d'environ 30 ME, Technicolor Creative Studios confirme son intention de rechercher, à court terme, d'autres options de financement auprès de diverses sources pour répondre à ses futurs besoins de liquidités. Dans ce contexte, la société a l'intention d'approfondir et accélérer sa revue stratégique annoncée en mars et juin 2023.

Le Conseil d'administration émettra un avis éclairé sur les termes de l'offre en temps voulu, à la lumière des travaux de l'A2EF (représentée par Mme Sonia Bonnet-Bernard), désignée comme expert indépendant par le Conseil d'administration le 2 octobre, pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre et, le cas échéant, du retrait de cote.