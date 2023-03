Technicolor Creative Studios : perte nette de -99 ME; reprise de cotation

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios affiche un chiffre d'affaires 2022 de 784 millions d'euros, en hausse de 30 % par rapport à 2021, et de 23 % à taux constants et un EBITDA ajusté après loyers de 20 millions d'euros en 2022, contre 75 millions d'euros en 2021. La perte nette s'est élevée à 99 millions d'euros en 2022 contre une perte nette de 14 millions d'euros en 2021.

Suite à la suspension intervenue le 8 mars 2023, la reprise de la cotation des actions émises par Technicolor Creative Studios interviendra ce vendredi 10 mars à l'ouverture des marchés.

Pour 2023, la société vise un EBITDA ajusté après loyers qui devrait être légèrement positif mais inférieur aux niveaux de 2022, les résultats continuant d'être impactés par les coûts supplémentaires liés à la livraison des grands projets clients provenant des difficultés opérationnelles rencontrées l'année dernière. Pour 2024, elle vise un fort rebond du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté après loyers ne devant pas dépasser 110 millions d'euros, principalement grâce aux bénéfices des actions menées visant à améliorer les opérations chez MPC et chez The Mill. Mikros Animation devrait continuer à remporter de nombreux nouveaux projets et Technicolor Games à gagner des parts de marché. Le Groupe anticipe un retour à une rentabilité "normalisée" en 2025.

Technicolor Creative Studios anticipe des coûts de restructuration d'environ 40 millions d'euros en 2023, qui devraient diminuer à environ 15 millions d'euros par an pour 2024 et 2025.

La trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022 s'établit à 38 millions d'euros et la dette brute nominale est de 828 millions d'euros (dette IFRS brute de 776 millions d'euros, y compris 140 millions d'euros de dette de loyers opérationnels). La liquidité totale au 31 décembre 2022 s'établit à 38 millions d'euros, composée des 38 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et la facilité de crédit renouvelable de 40 millions d'euros est intégralement tirée.