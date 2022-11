Technicolor Creative Studios : Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2022 atteint 624 ME

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios publie aujourd'hui un point sur l'activité des neuf premiers mois et du troisième trimestre 2022.

L'activité sur les 9 premiers mois de 2022 s'inscrit en progression par rapport aux 9 premiers mois de 2021, malgré une performance au troisième trimestre inférieure aux prévisions initiales :

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2022 atteint 624 millions d'euros, en hausse de 47,2% à taux courant par rapport à la même période l'an dernier ; avec un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 s'élevant à 215 millions d'euros, en croissance de 36,9% à taux courant; et

L'EBITDA ajusté après loyers1 au 30 septembre 2022 s'établit à 52 millions d'euros, en hausse de 7 millions d'euros à taux courant, malgré un recul au troisième trimestre (9 millions d'euros à taux courant contre 23 millions d'euros en 2021, soit une baisse de -61%).

Suite au communiqué de presse du 15 novembre 2022, le Groupe a décidé de lancer immédiatement une série d'actions au niveau du Groupe :

La nomination de Caroline Parot, précédemment Directrice générale d'Europcar Mobility Group SA, en tant que Senior Advisor du Groupe. Son expertise et ses conseils seront déterminants dans la définition du plan de relance et l'identification des principales priorités ;

Le lancement d'un audit indépendant des activités. Le Groupe a mandaté un cabinet d'audit indépendant de renommée internationale pour conduire un audit approfondi. Déjà en cours, cette revue des activités vise à aider Technicolor Creative Studios à analyser en détails la situation et à identifier les axes d'amélioration sur le plan financier, du reporting, et opérationnel ;

La création d'un comité ad hoc. Le conseil d'administration de Technicolor Creative Studios a décidé de créer un comité ad hoc, composé d'une majorité de membres indépendants du conseil d'administration. Sa mission vise à accompagner le conseil d'administration dans sa supervision des avancées réalisées dans le cadre de l'audit indépendant et du plan de relance.

En outre, le Groupe a lancé un plan de relance : le programme Re*Imagined. Ce programme comprend une série d'actions exhaustive, certaines d'entre elles à effet immédiat :

La nomination prochaine d'un nouveau Directeur des Opérations, qui supervisera la mise en oeuvre de mesures opérationnelles, e.g., reporting, suivi des projets, et mise en place des solutions pour résoudre les difficultés identifiées ;

Des actions de rétention et d'attraction des talents, à travers notamment le recrutement de profils seniors de premier plan chez MPC.

Par ailleurs, Technicolor Creative Studios entend prochainement engager des discussions avec toutes les parties prenantes et / ou des investisseurs tiers, afin d'adresser ses besoins de liquidité à venir.