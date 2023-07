Technicolor Creative Studios : forte baisse des comptes intermédiaires

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios dévoile des résultats semestriels fortement dégradés. Sur la première partie de l'exercice, le groupe voit son EBITDA ajusté après loyers reculer de 58,9 millions d'euros sur un an à -15,7 ME, pour un chiffre d'affaires de 302,7 millions d'euros, en retrait de -25,9% à taux courant (-24,3% à taux constant). Cette contraction s'explique principalement par la réduction du carnet de commandes comparé au premier semestre 2022 (après l'année de forte reprise post-Covid). Les mesures de réduction des coûts prises dans le cadre du programme Re Imagined - notamment des coûts variables - ont partiellement compensé la réduction de l'activité.

Compte tenu de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood qui a commencé début mai 2023, la Société est mobilisée pour atténuer l'impact sur ses activités commerciales et a déjà commencé à adapter son business plan ainsi que sa stratégie en conséquence.

Technicolor Creative Studios progresse dans la mise en oeuvre du programme Re Imagined avec un renforcement des contrôles et de la gouvernance opérationnelle, l'améliorations des processus opérationnels, ainsi qu'une gestion des ressources et une affectation des effectifs conformes aux attentes. D'autres opportunités de création de valeur sont développées à un rythme soutenu, afin de favoriser le redressement de l'entreprise et son retour à une croissance durable. La société a également mené à bien son plan de réduction des coûts à un rythme accéléré dans toutes les fonctions.

Caroline Parot, Directrice générale de Technicolor Creative Studios a déclaré : "le premier semestre 2023 a vu l'accélération de la transformation profonde de notre Société. Nous avons rationalisé nos processus et amélioré notre efficacité opérationnelle, toujours dans le but d'accroître la satisfaction de nos clients. Cependant, des défis inhérents au secteur ralentissent notre trajectoire de reprise et les grèves à Hollywood affectent notre carnet de commandes de projets".