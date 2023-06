Technicolor Creative Studios fait le point sur sa gouvernance

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios annonce, suite au refinancement, une évolution de sa gouvernance avec un Conseil d'administration resserré et la réorganisation de ses Comités. Sur recommandation du Comité de Gouvernance & Responsabilité Sociale, le Conseil d'administration est désormais composé d'Anne Bouverot, Présidente du Conseil d'administration, Mme Caroline Parot, Directrice générale et administratrice, Andrew Fowler, Katherine Hays, administratrice indépendante, Rajan Kohli, administrateur indépendant, Christine Laurens, administratrice indépendante, Guillaume Maucomble, administrateur représentant les salariés, Sculptor (représenté par Hadi El Mir), Censeur, Pimco (représenté par Cecile Davies), Censeur, et Angelo Gordon Europe LLP (représenté par Julien Farre), Censeur.

Le Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios a décidé de créer un nouveau Comité Stratégique pour l'accompagner dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie, y compris le plan de transformation Re*Imagined, ainsi que pour les questions de responsabilité sociale de l'entreprise. Le Comité d'Audit et des Risques est composé de Christine Laurens (Présidente), Anne Bouverot et Katherine Hays. Le Comité Gouvernance, Rémunérations & Talents comprend Rajan Kohli (Président), Christine Laurens et Guillaume Maucomble, ainsi qu'Anne Bouverot, invitée permanente. Le Comité Stratégie & RSE est composé d'Anne Bouverot (Présidente), Andy Fowler et Katherine Hays. Caroline Parot est invitée permanente. "Cette gouvernance resserrée se consacrera à l'accélération de la transformation de la Société et à la livraison de projets de haute qualité pour les clients", conclut TCS.