Technicolor Creative Studios fait le point sur le refinancement

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios annonce la réalisation avec succès des principales étapes prévues au titre du protocole de conciliation conclu en mars 2023. Pour rappel et comme décrit dans le communiqué de presse en date du 3 avril 2023, le Protocole de Conciliation prévoit que le refinancement consiste en un financement New Money d'un montant total en principal, net des commissions, d'une décote initiale à l'émission et de commissions d'engagement, environ égal à 170 millions d'euros composé d'une première tranche de refinancement d'un montant total en principal de 85.000.000 euros accordée début avril et d'une seconde tranche de refinancement d'un montant total en principal de 85.000.000 d'euros tirée hier et le réaménagement de la dette existante.

Le groupe fait état de la mise à disposition de la seconde tranche de refinancement d'un montant total en principal de 85.000.000 d'euros. Le tirage de la seconde tranche de la facilité de crédit de premier rang entièrement souscrite par les prêteurs principaux pour un montant d'environ cinquante millions d'euros augmenté d'un montant d'environ cinq millions de dollars (dans chaque cas, après déduction de la décote d'émission initiale) a été réalisé hier.

La Société a émis hier 300.675.053 obligations convertibles en actions (OCA) souscrites par ses principaux actionnaires : Angelo Gordon, Bpifrance Participations, Briarwood, Barclays et Vantiva, pour un montant total de soixante millions d'euros (montant net de l'OID) par le biais d'un versement d'espèces à hauteur de 30.000.000 euros et d'une compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles d'un montant de 30.000.000 d'euros que les Bénéficiaires des OCA (à l'exclusion de Vantiva S.A.) détiennent à l'encontre de la Société au titre des obligations-relais mises à disposition dans la première tranche du refinancement.

La Société a également attribué hier 501.125.088 bons de souscription donnant le droit de souscrire à un nombre maximum de 501.125.088 actions nouvelles, au prix d'un centime d'euro (0,01 euro) par action nouvelle aux Prêteurs New Money (les BSA Nouveau Financement).

Le groupe détaille aussi la mise en oeuvre du réaménagement de la dette existante. Il a finalisé et signé hier un contrat de dette subordonnée aux termes duquel une partie de la dette à taux variable (First Lien Facility) d'environ 621 millions d'euros (Facilité de Premier Rang) est convertie en un instrument subordonné lié à la Facilité de Premier Rang pour un montant total d'environ 170 millions d'euros.

En outre, la Société a procédé hier à la conversion en fonds propres d'une partie créances détenues par les prêteurs de la Facilité de Premier Rang, à hauteur d'un montant total de de 29.999.999,88 euros par le biais d'une augmentation de capital réservée à ces prêteurs, d'un montant total (nominal et prime d'émission incluse) de 29.999.999,88 euros, consistant en l'émission de 2.004.500.355 actions ordinaires nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune, au prix de souscription de 0,014966323057 euro chacune, souscrite par compensation avec ces créances (Augmentation de Capital Réservée).