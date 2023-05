Technicolor Creative Studios : de nouveaux financements en vue

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios annonce que l'Autorité des marchés financiers a approuvé, le 2 mai, l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris :

- d'un nombre maximum de 2.004.500.355 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée par voie de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée au profit exclusif des créanciers titulaires de créances sur la société au titre des prêts à termes réaménagés, d'un montant brut minimum, prime d'émission incluse de 29.999.999,77 euros, au prix de souscription minimum unitaire de 0,014966323 euro par action nouvelle, à libérer intégralement par compensation de créances (Augmentation de Capital Réservée) ;

- d'un nombre maximum de 501.125.088 actions ordinaires nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice d'un nombre maximum de 501.125.088 bons de souscription d'actions Technicolor Creative Studios, à attribuer gratuitement par la société au profit exclusif des personnes engagées à fournir le crédit 'new money', à exercer au prix d'exercice de 0,01 euro par action ordinaire nouvelle, à libérer par compensation de créances, (BSA Nouveau Financement) ;

- d'un nombre maximum de 1.503.375.266 actions ordinaires nouvelles susceptibles d'être émises à la suite de la conversion des 300.675.053 obligations convertibles en actions nouvelle, à souscrire par les bénéficiaires des obligations convertibles par versement d'espèces et compensation de créances (OCA).

L'Augmentation de Capital Réservée, l'émission et l'attribution des BSA Nouveau Financement et l'émission des OCA demeurent soumises à l'approbation par les actionnaires de Technicolor Creative Studios des résolutions no13 à 25 de l'assemblée générale extraordinaire de la Technicolor Creative Studios qui se réunira le 15 mai (Assemblée Générale).

La réalisation de chacune de ces émissions forme un tout indivisible, de sorte que si l'une d'entre elles ne pouvait se réaliser, aucune d'entre elles ne serait alors réalisée.

La réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée, l'émission et l'attribution gratuite des BSA Nouveau Financement et l'émission des OCA doit intervenir d'ici la fin du 2e trimestre 2023 et au plus tard le 31 juillet 2023, concomitamment à l'ensemble des opérations prévues à cette date.

Il est précisé qu'aux termes du protocole de conciliation signé le 27 mars, entre Technicolor Creative Studios, ses prêteurs et ses actionnaires, homologué par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 mars 2023 (Protocole), les principaux actionnaires de la société (qui détiennent ensemble, à la date d'approbation du Prospectus, 64,6% du capital et des droits de vote exerçables de la Société), chacun pour ce qui le concerne, se sont engagés à voter en faveur de l'Augmentation de Capital Réservée.

En outre, ces principaux actionnaires (64,6% du capital et des droits de vote exerçables) et les prêteurs-actionnaires (22% du capital et des droits de vote exerçables de la société) se sont engagés à voter :

- en faveur de la réduction de capital préalable qui serait réalisée par voie de la diminution de la valeur nominale des actions de la société qui sera ramenée de 0,50 euro (son montant actuel) à 0,01 euro ;

- en faveur des résolutions relatives à l'émission des OCA, qui s'appliqueront à l'égard de Vantiva, des affiliés d'Angelo, Gordon &Co. LP, de Bpifrance Participations SA, des affiliés de Briarwood Chase Management LLC et de Barclays Bank Ireland) ; et

- en faveur de l'émission des BSA Nouveau Financement.