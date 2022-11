Technicolor Creative Studios : carnage boursier après le gros avertissement

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios s'effondre désormais de près de 60% à 0,64 euro après avoir été dans l'impossibilité de coter en début de séance compte tenu du flux vendeur sur le dossier. Le titre est durement et logiquement sanctionné après le gros avertissement sur résultats du spécialiste des effets visuels. Si le groupe continue de bénéficier d'une forte demande de contenus originaux de la part de ses clients, notamment chez MPC et chez The Mill, cette demande se heurte à une capacité de production VFX qui est toujours impactée par un niveau d'attrition sans précédent en matière d'employés.

Le management a identifié et mis en oeuvre de nombreuses actions, mais les améliorations attendues en matière de recrutement, d'attrition et d'efficacité ne se concrétisent pas au rythme prévu, ne permettant pas à Technicolor Creative Studios de délivrer dans les délais ou aux coûts initialement anticipés.

Dans ces conditions, le groupe a divisé par deux ses anticipations 2022 d'Ebitda ajusté après loyers, de 120-130 millions d'euros précédemment à 45-65 ME aux taux budget (50-70 ME aux taux réels). Pour 2023, l'estimation préliminaire du groupe est un EBITDAaL "stable ou en légère hausse par rapport à l'atterrissage prévu en 2022", comparé à 140-160 ME précédemment.

Bryan Garnier explique que l'ampleur de la révision est une énorme surprise (et le deuxième avertissement cette année après celui de Mill en avril) alors que le groupe a de nouveau réitéré ses prévisions pour l'exercice lors de la tournée en septembre avant son introduction en bourse. " Nous estimons que le cours de l'action sera fortement et durablement impacté, compte tenu de la faiblesse des perspectives d'activité et de la nécessité de regagner la confiance des clients, du profil de risque accru du groupe, et d'une éventuelle méfiance des investisseurs en matière de communication financière compte tenu du timing tardif de l'annonce", détaille l'analyste. Ce dernier n'écarte cependant pas un scénario spéculatif, où un TCHCS "bon marché", en difficulté pour se désendetter, pourrait devenir attractif pour un éventuel repreneur stratégique, notamment via un deal sur les 35% de Vantiva que cette dernière avait l'intention de céder. BG place sa recommandation 'sous revue'.

Goldman Sachs a lui dégradé sa recommandation à 'neutre' en fixant son cours cible à 0,70 euro. Enfin, Oddo BHF explique que ce profit warning intervient dans la foulée de son initiation de la valeur à 'sous-performer' : faible visibilité sur la sortie du capital de l'ancienne maison-mère + endettement élevé + dégradation macroéconomique + difficultés à recruter. Ce n'est pas la première fois que TCS est confronté à une problématique de recrutement mais l'ampleur de la révision en baisse des guidances est toutefois inédite, souligne l'analyste.