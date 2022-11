Technicolor Creative Studios : baisse de 61% de l'Ebitda sur le T3

(Boursier.com) — Chez Technicolor Creative Studios, l'activité sur les neuf premiers mois de 2022 s'inscrit en progression par rapport aux neuf premiers mois de 2021, malgré une performance au troisième trimestre inférieure aux prévisions initiales.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022 atteint 624 ME, en hausse de 47,2% à taux courant par rapport à la même période l'an dernier, avec un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 s'élevant à 215 ME, en croissance de 36,9% à taux courant.

L'EBITDA ajusté après loyers au 30 septembre 2022 est de 52 ME, en hausse de 7 ME à taux courant, malgré un recul au troisième trimestre à 9 ME contre 23 ME en 2021, soit une baisse de -61%.

Suite au communiqué de presse du 15 novembre 2022, le groupe a décidé de lancer immédiatement une série d'actions avec notamment le lancement d'un audit indépendant des activités.

Par ailleurs, Technicolor Creative Studios entend prochainement engager des discussions avec toutes les parties prenantes et / ou des investisseurs tiers, afin d'adresser ses besoins de liquidité à venir.