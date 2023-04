Technicolor Creative Studios : Avancée dans la mise en oeuvre de son plan de relance

(Boursier.com) — Technicolor Creative Studios annonce une avancée dans le déploiement de son refinancement.

Nouvelle étape du Refinancement de Technicolor Creative Studios :

Signature le 27 mars 2023 d'un protocole de conciliation par ses prêteurs et ses principaux actionnaires.

Tirage de la première tranche de refinancement début avril pour un montant total en principal de 85.000.000 euros et deuxième tranche pour un montant total en principal de 85.000.000 euros prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2023.

Homologation par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 mars 2023, qui met fin à la procédure de conciliation ouverte le 20 janvier 2023.

Caroline Parot, Directrice Générale de Technicolor Creative Studios, a déclaré : "L'accord de refinancement de Technicolor Creative Studios a été déterminant pour établir les bases de notre croissance durable. Je suis ravie de l'avancée du processus avec la signature d'un protocole de conciliation, conformément au calendrier établi. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance et du soutien de nos principaux créanciers et actionnaires, alors que nous mettons tout en oeuvre pour réaliser le plein potentiel de Technicolor Creative Studios. Je tiens également à remercier toutes les équipes pour l'excellent travail qu'elles ont accompli jusqu'à présent et qu'elles continueront de délivrer tout au long de l'année. Leur talent, leur créativité et leur engagement sont autant de raisons pour lesquelles notre société bénéficie de la confiance d'un si grand nombre d'acteurs du secteur."

UNE NOUVELLE ETAPE FAVORABLE A LA RELANCE DE LA SOCIETE AVEC LA SIGNATURE DU PROTOCOLE DE CONCILIATION

A la suite de l'accord de principe du 8 mars 2023, Technicolor Creative Studios a le plaisir d'annoncer (i) la signature le 27 mars 2023 d'un protocole de conciliation par ses prêteurs et ses actionnaires, témoignant de leur soutien dans la relance de la société et (ii) son homologation par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 mars 2023, qui met fin à la procédure de conciliation ouverte le 20 janvier 2023.

Conformément aux termes de l'accord de principe du 8 mars 2023, le Protocole de Conciliation prévoit que le refinancement comprendra (i) un financement New Money d'un montant total en principal, net des commissions d'une décote initiale à l'émission et de commission d'engagement, environ égal à 170 millions d'euros et (ii) le réaménagement de la dette existante.

La mise en oeuvre du Refinancement conformément aux termes du Protocole de Conciliation est détaillée ci-après

Une première tranche de refinancement début avril d'un montant total en principal de 85.000.000 euros par :

l'émission d'obligations d'un montant en principal égal à trente millions d'euros (30.000.000 euros) souscrites par ses principaux actionnaires : Angelo Gordon, Bpifrance Participations, Briarwood et Barclays. Cette émission d'obligations sera refinancée par compensation avec le prix de souscription de l'émission d'Obligations Convertibles ;

une facilité de crédit de premier rang accordée par les prêteurs principaux pour un montant d'environ cinquante millions d'euros (50.000.000 euros) augmenté d'un montant d'environ cinq millions de dollars ($5.000.000) (dans chaque cas après déduction de la décote d'émission initiale et de la commission d'engagement).

Une seconde tranche de refinancement d'un montant total en principal de 85.000.000 euros sera accordée d'ici la fin du deuxième trimestre 2023 :

une seconde tranche de facilité de crédit de premier rang3 (en plus de la facilité de crédit de premier rang décrite ci-dessus) entièrement souscrite par les Prêteurs New Money pour un montant d'environ cinquante millions d'euros augmenté d'un montant d'environ cinq millions de dollars (dans chaque cas, après déduction de la décote d'émission initiale) sera tirée d'ici la fin du deuxième trimestre 2023, concomitamment à l'émission des Obligations Convertibles. En outre, des bons de souscription d'actions donnant droit à 11% du Capital Social PF Pleinement Dilué seront attribués aux Prêteurs New Money au prorata de leur exposition à la Ligne de Crédit New Money.

l'émission d'obligations convertibles pour un montant de soixante millions d'euros (60.000.000 euros) (montant net de l'OID), par le biais d'émissions réservées aux Participants à la Première Tranche Equity et à Vantiva. Les Obligations Convertibles seront souscrites en partie à hauteur de 30.000.000 euros par voie de compensation avec la Première Tranche de Refinancement décrites ci-dessus. La conversion de 100% des Obligations Convertibles donnera aux détenteurs de ces obligations un montant total de 33% du capital social de la société sur une base pro forma entièrement diluée pour (i) cette conversion et (ii) l'émission de certains bons de souscription à accorder aux Prêteurs New Money et aux prêteurs garantis de premier rang existants de la société, dans chaque cas tel que décrit dans ce communiqué.

La dette existante sera réaménagée et capitalisée comme suit :

la Facilité de Crédit Renouvelable multidevises serait rétablie pour son montant total de 40 millions d'euros ;

la dette à taux variable (First Lien Facility) d'environ 621 millions d'euros (la "Facilité de Premier Rang") serait réaménagée pour un montant total d'environ 421 millions d'euros ;

une partie de la Facilité de Premier Rang sera convertie en un instrument subordonné lié à la Facilité de Premier Rang pour un montant total d'environ 170 millions d'euros ;

une conversion de la dette en fonds propres sera effectuée par le biais d'augmentations de capital réservées aux prêteurs de la Facilité de Premier Rang, à souscrire par voie de compensation de créances, y compris une partie du principal au titre de la Facilité de Premier Rang de 30 millions d'euros ;

La mise en oeuvre du refinancement sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale (prévue au cours du deuxième trimestre 2023) et au visa de l'Autorité des Marchés Financiers en vertu de la réglementation applicable.

Evolution de la gouvernance de la société

Le Protocole de Conciliation prévoit que la gouvernance de la Société sera établie comme suit :

Le Conseil d'Administration sera, en principe, composé d'au moins cinq administrateurs indépendants dont quatre, au plus, pourront être proposés par les principaux actionnaires ;

Une réorganisation des comités spéciaux du Conseil d'administration, y compris la création d'un nouveau Comité Stratégique ;

De nouveaux observateurs pourront être nommés sur proposition des actionnaires majoritaires.

Autres engagements pris dans le cadre du Protocole de Conciliation

Afin de soutenir pleinement la société jusqu'à la mise en oeuvre du Refinancement et ultérieurement, les actionnaires ont accepté de ne pas transférer leurs titres de la Société jusqu'à la réalisation du Refinancement et, en plus de cet engagement, les principaux prêteurs, en leur qualité d'actionnaires, se sont engagés à ne pas transférer leurs actions dans la société pendant une période de 12 mois (sous réserve des exceptions habituelles et d'une clause de respiration jusqu'à 15% de leur participation initiale dans les six mois suivant la mise en oeuvre de la Restructuration et de 35% supplémentaire dans les six mois suivants).

La Société bénéficiera également d'un droit de première offre en cas de cession par ses principaux actionnaires d'actions à des concurrents.

La société entreprendra une revue stratégique dans les 24 prochains mois afin d'explorer les options permettant de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes. La Société étudiera également ses options pour un éventuel retrait de la cote d'Euronext Paris à court terme.

La mise en oeuvre de la Restructuration sera soumise à certaines conditions suspensives qui incluent notamment les points clés suivants :

les autorisations réglementaires usuelles qui pourraient être requises ;

l'approbation des résolutions requises par l'assemblée générale qui devrait se tenir dans le courant du deuxième trimestre 2023 ;

la satisfaction des conditions suspensives prévues dans la documentation de financement.