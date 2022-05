Technicolor : confirmation des objectifs 2022

(Boursier.com) — Technicolor affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 756 ME, quasi stable à taux de change constant et en progression de 6,6% à taux de change courant.

L'EBITDA ajusté est de 55 ME, en hausse de 16 ME, avec une progression de la marge de 169 points de base à 7,2% du chiffre d'affaires.

Le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts est de -126 ME, soit une hausse de 74 ME...

Technicolor confirme ses objectifs 2022.

Le projet de Distribution de 65 % de Technicolor Creative Studios est en bonne voie pour être finalisé au cours du troisième trimestre 2022.