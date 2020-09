Technicolor : cartes redistribuées au tour de table

Technicolor : cartes redistribuées au tour de table









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plusieurs évolutions au tour de table de Technicolor sont signalées. Par courrier reçu le 23 septembre 2020 par l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 septembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Technicolor, et détenir directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Bpifrance Participations, 9.538.195 actions, soit 4,37% du capital et des droits.

Par courrier reçu le 23 septembre par l'AMF, Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial, a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 22 septembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Technicolor, et détenir indirectement, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA, 9.538.195 actions, soit 4,37% du capital et des droits de vote.

Par courriers reçus le 23 septembre 2020, la société Invesco Ltd. (Atlanta, Georgie, Etats-Unis), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 septembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Technicolor, et détenir, pour le compte desdits fonds, 8.983.319 actions, soit 4,11% du capital et des droits, suite à une augmentation de capital de Technicolor.

Enfin, par courrier reçu le 24 septembre 2020, la société BNY Alcentra Group Holdings, Inc. (Wilmington, Etats-Unis), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 septembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Technicolor et détenir, pour le compte desdits fonds, 14.112.656 actions Technicolor, soit 6,46% du capital et des droits de vote, suite à une augmentation de capital de Technicolor. Le déclarant a précisé détenir 1.610.543 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 22 décembre 2020, donnant le droit de souscrire au total à 1.410.857 actions Technicolor au prix unitaire de 0,01 euro.