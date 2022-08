Technicolor : Briarwood Chase Management détient 10,58% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 août à l'AMF, la société Briarwood Chase Management LLC, agissant pour le compte de fonds, a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 août, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Technicolor. Elle détient, pour le compte de ces fonds, 24.961.154 actions Technicolor représentant autant de droits de vote, soit 10,58% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Technicolor sur le marché.

Au titre du règlement général, le déclarant a précisé détenir 1.040.029 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 22 septembre 2024, 5 BSA donnant le droit à souscrire à 4 actions nouvelles Technicolor au prix unitaire de 3,58euros, soit un maximum de 823.023 actions.

Conformément au code de commerce et au règlement général de l'AMF, la société Briarwood Chase Management LLC indique que l'acquisition des actions de Technicolor a été entièrement financée sur fonds propres et a eu lieu dans le cadre normal de l'activité de gestion de portefeuilles. Briarwood n'agit pas de concert avec un tiers et envisage d'acquérir ou vendre des actions Technicolor en fonction de son analyse des opportunités et des conditions de marché. Briarwood n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Technicolor ni de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de Technicolor ou de réaliser des opérations, à l'exception de la souscription de 10.679.885 obligations convertibles (non encore émises) d'une valeur nominale de 2,60 euros. Briarwood ne demandera de sièges au conseil d'administration de Technicolor. Briarwood n'a conclu aucun contrat de transfert temporaire relatif aux actions et/ou aux droits de vote de Technicolor.