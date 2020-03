Technicolor : Bpifrance se renforce au capital avant l'augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bpifrance a déclaré conjointement avec la Caisse des Dépôts le franchissement à la hausse du seuil de 10% du capital et des droits de vote de Technicolor suite à des achats d'actions réalisés ces derniers jours.

La Banque Publique d'Investissement et la Caisse des Dépôts détiennent désormais 10,01% du capital et des droits de vote de Technicolor et précisent que ce renforcement intervient alors que l'Assemblée générale extraordinaire de Technicolor doit, le 23 mars prochain, amener les actionnaires à se prononcer sur une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, et permettre ainsi à la société de mettre en oeuvre le renforcement de son bilan. Technicolor espère en effet lever 300 millions d'euros.

Bpifrance se déclare convaincu de la pertinence du Plan Stratégique 2020-2022 annoncé le 13 février dernier et présenté récemment par le nouveau Directeur général Richard Moat. " L'augmentation de capital projetée doit être l'occasion de redonner à Technicolor les moyens de réussir la transformation initiée, tant pour les Services de Production, les Services DVD, que pour la division Maison Connectée ", commente Bpifrance.

Des déclarations transmises à l'AMF montrent que Bpifrance vient d'acquérir environ 8,38 millions d'actions Technicolor entre le 5 mars et le 9 mars.