Technicolor : augmentation de capital de 330 ME

Technicolor : augmentation de capital de 330 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Technicolor annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut maximum, prime d'émission incluse, de 329.999.999,90 euros. Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée approuvé le 5 juillet 2020 par le comité des établissements de crédit et assimilés de la Société et arrêté le 28 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris dont les principales opérations de restructuration et de refinancement sont les suivantes :

- L'apport d'un nouveau financement d'un montant d'environ 420 millions d'euros (net de frais et de commissions) pour les besoins de la poursuite du plan stratégique 2020-2022 (mis à jour de l'impact Covid-19), du financement des opérations courantes et pour le refinancement intégral du prêt-relais d'un montant de 110 millions de dollars exigible le 31 juillet 2020, étant précisé qu'en contrepartie de l'apport du Nouveau Financement, les prêteurs au titre du Nouveau Financement se verront attribuer gratuitement 17.701.957 bons de souscription d'actions exerçables pendant une période de 3 mois, donnant droit à souscrire à un nombre maximum de 17.701.957 actions nouvelles, au prix d'un centime d'euro (0,01 euro) par action nouvelle (sans prime d'émission) et représentant environ 7,5% du capital après Augmentation de Capital avec DPS, Augmentation de Capital Réservée mais avant exercice des BSA Actionnaires. Par ailleurs, diverses sûretés et garanties de la Société ont été et seront consenties en garantie du Nouveau Financement et, notamment, des fiducies-sûretés sur Tech 7 et Gallo 8, filiales de la Société, qui détiendront la quasi-totalité des actifs du groupe ;

- Le réaménagement de 45,2% des créances dues par la Société au titre du contrat de crédit d'environ 1 milliard d'euros en date du 6 décembre 2016 et de l'accord de crédit renouvelable de 250 millions d'euros conclu le 21 décembre 2016 au sein de nouvelles lignes à terme d'un montant équivalent à 572 millions d'euros en principal, à échéance le 31 décembre 2024 et l'octroi en garantie de nouvelles sûretés sur les actifs et d'une garantie personnelle ; et

- L'apurement significatif de l'endettement, à hauteur du solde des Créances non réaménagées d'un montant équivalent à 660 millions d'euros, via un remboursement et/ou conversion en actions, au pair, dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS qui est pour rappel garantie à 100% par les titulaires de Créances par voie de compensation de créance et une conversion en actions dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des titulaires de Créances, d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 329.999.996,60 euros, via l'émission de 92.178.770 actions nouvelles au prix unitaire de 3,58 euros à souscrire exclusivement par compensation, au pair, avec le solde des Créances non réaménagées.

- L'émission et l'attribution gratuite à l'ensemble des actionnaires inscrits en compte au moment du détachement du DPS, de 15.407.114 bons de souscription d'actions, à raison d'un BSA Actionnaire pour une action existante, et cinq BSA Actionnaires donnant droit à souscrire quatre action nouvelles, susceptibles de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 12.325.691 actions nouvelles, au prix de 3,58 euros par action nouvelle et représentant environ 5,5% du capital de la Société après Augmentation de Capital avec DPS, Augmentation de Capital Réservée et exercice des BSA Nouveau Financement et BSA Actionnaires.

L'Augmentation de Capital avec DPS donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 110.738.255 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 2,98 euros, prime d'émission incluse, soit un montant brut maximum de de 329.999.999,90 euros.

Chaque actionnaire recevra le 7 août 2020 un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres (après clôture de la séance de bourse) le dernier jour comptable précédant la date d'ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit à l'issue de la journée comptable du 6 août 2020, selon le calendrier indicatif. Les actions existantes seront ainsi négociées ex droit à compter du 7 août.

6 DPS donneront droit de souscrire, à titre irréductible, à 43 Actions Nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune, à un prix de souscription par Action Nouvelle de 2,98 euros (soit 0,01 euro de valeur nominale et 2,97 euro de prime d'émission).

Le détachement du DPS ayant lieu le 7 août 2020, le cours de clôture de l'action de la Société du 6 août 2020 sera utilisé par Euronext Paris S.A. comme cours de référence pour le calcul de la valeur théorique de l'action ex-droit ainsi que pour le calcul de la valeur théorique du DPS. L'Augmentation de Capital avec DPS sera ouverte au public uniquement en France.

La période de négociation des DPS s'étendra du 7 août au 9 septembre 2020 (inclus). Il ne sera plus possible d'acheter ou de vendre des DPS après clôture de la séance de bourse du 9 septembre 2020.

La période de souscription aux Actions Nouvelles s'étendra du 11 août au 11 septembre 2020 (inclus).

Les DPS non exercés deviendront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 11 septembre 2020 à la clôture de la séance de bourse.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sont prévus pour le 22 septembre 2020.

BPI, qui détient 7,58% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable, en sa qualité d'actionnaire, à souscrire à titre irréductible 8.370.251 Actions Nouvelles par exercice de l'intégralité de ses DPS.

Conformément au Plan de Sauvegarde, les titulaires de Créances se sont engagés de manière irrévocable, chacun au prorata de sa quote-part dans les Créances devant être remboursées ou converties dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS (sauf autre accord de répartition entre les Créanciers), dans le cas où à l'issue de la période de souscription, l'ensemble des souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'auraient pas absorbé la totalité de l'Augmentation de Capital avec DPS, à souscrire la partie non souscrite de l'Augmentation de Capital avec DPS (soit un nombre total maximum de 110.738.255 Actions Nouvelles) par compensation avec leurs Créances pour un montant global maximum (prime d'émission incluse) de 329.999.999,90 euros.

Le montant de la souscription de l'Augmentation de Capital avec DPS sera intégralement affecté au remboursement des Créances non réaménagées et non converties à hauteur d'un montant maximum de 330 millions d'euros.