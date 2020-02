Technicolor : au plus bas avec la nouvelle augmentation de capital très dilutive à venir

Technicolor : au plus bas avec la nouvelle augmentation de capital très dilutive à venir









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouveau plus bas historique pour Technicolor qui chute de 19% autour de 0,55 euro. Outre les comptes 2019 et les perspectives du plan stratégique 2020-2022, c'est surtout la perspective d'une nouvelle augmentation de capital très dilutive qui fait fuir les investisseurs, voire alimente la spéculation des hedge funds. Technicolor prévoit en effet de lever 300 millions d'euros, un montant qui dépasse désormais largement la capitalisation boursière du groupe, tombée ce vendredi à 230 millions d'euros.

Les actionnaires seront réunis le 23 mars 2020 en assemblée générale extraordinaire afin d'approuver les résolutions relatives à cette augmentation de capital qui est programmée au cours du second trimestre 2020. RWC Partners et Bpifrance Participations qui détiennent respectivement 10,13% et 5,27% du capital social de Technicolor, soutiennent la nouvelle équipe de direction et le Plan Stratégique 2020-2022, et se sont engagés à souscrire pour un montant proportionnel à leur participation actuelle.

Parmi les dernières positions courtes nettes déclarées auprès de l'AMF, la société américaine Voleon Capital Management détenait 1,39% du capital de Technicolor en position vendeuse à la date du 4 février. Le hedge fund britannique Marshall Wace détenait une position "short" de 0,8% du capital le 31 janvier et l'américain Squarepoint OPS 0,6% du capital le 17 janvier.