Technicolor : Angelo Gordon et Credit Suisse sont dans la place

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 28 septembre 2020 par l'AMF, la société de droit du Delaware Angelo Gordon & Co., L.P. (Wilmington, Delaware, Etats-Unis), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 septembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Technicolor, et détenir, pour le compte desdits fonds, 12.419.818 actions Technicolor, soit 5,69% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement résulte d'une augmentation de capital de Technicolor.

Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir 996.730 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 22 décembre 2020, 1 BSA donnant le droit à souscrire à 1 action au prix unitaire de 0,01 euro.

Par courrier reçu le 28 septembre par l'AMF, la société Credit Suisse Group AG a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 septembre 2020, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de Technicolor, et détenir indirectement 27.810.934 actions, soit 12,74% du capital et des droits de vote de Technicolor. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Technicolor. Credit Suisse Asset Management, LLC a déclaré avoir franchi en hausse les mêmes seuils.

Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir 1.432.774 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 22 décembre 2020, 1 BSA donnant le droit à souscrire à 1 action au prix unitaire de 0,01 euro.

Credit Suisse Asset Management, LLC et Credit Suisse Asset Management Limited n'ont pas eu recours à des fonds propres ni à un endettement pour l'opération. Conformément au plan de sauvegarde financière accélérée de Technicolor arrêté par le tribunal de commerce de Paris le 28 juillet, la souscription des actions a été libérée par compensation avec les créances détenues par les fonds à l'encontre de Technicolor aux termes de contrats de crédit. Credit Suisse Group AG agit pour son compte et au nom et pour le compte de Credit Suisse Asset Management, LLC, Credit Suisse Asset Management Limited, Credit Suisse Fund Management S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Credit Suisse Funds AG et Credit Suisse AG, Dublin Branch et dans l'intérêt des fonds qu'ils conseillent ou gèrent et aucun d'eux n'agit de concert avec une partie tierce.

Credit Suisse Group AG et les Sociétés de Gestion sont des investisseurs passifs et n'ont pas l'intention de prendre le contrôle de Technicolor ni de demander la nomination d'une ou plusieurs personnes comme administrateur. Credit Suisse Group AG et les Sociétés de Gestion n'ont pas l'intention de mettre en oeuvre une stratégie spécifique vis-à-vis de Technicolor.

Credit Suisse Group AG, Credit Suisse Asset Management, LLC et Credit Suisse Asset Management Limited n'envisagent pas d'acquérir des titres supplémentaires. En fonction des conditions de marché, Credit Suisse Fund Management S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Credit Suisse Funds AG et Credit Suisse AG, Dublin Branch envisagent d'acquérir des titres supplémentaires dans le cadre de l'activité courante des fonds qu'elles gèrent ou conseillent.