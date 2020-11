Technicolor améliore sa trésorerie

Technicolor améliore sa trésorerie









Crédit photo © Technicolor

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Technicolor sur 9 mois se monte à 2,23 milliards d'euros. Il est en baisse de -18% à taux constants, incluant une baisse des Services de Production (41,2)%, des Services DVD (21,3)% et de Maison Connectée (4,8)%.

L'Ebitda ajusté est de 106 millions d'euros, en baisse de -46,6% à taux constants, reflétant des améliorations opérationnelles et financières dans toutes les activités, en particulier dans Maison Connectée, et d'autre part la baisse des Effets Visuels Film & Séries TV, principalement due à l'arrêt du tournage en direct, et des volumes d'activité dans les Services DVD.

L'Ebita ajusté est une perte de -65 ME, en baisse de -63 ME à taux courants, atténué par la baisse des D&A et des réserves.

Une dépréciation de 71 ME a été comptabilisée, principalement dans les Services DVD en raison d'une révision des hypothèses liée à la Covid-19. Les coûts de restructuration représentent -51 ME à taux courants, dont -20 ME dans Services de Production pour des actions de rationalisation des coûts, -17 ME dans Services DVD, résultant principalement de l'optimisation des sites de distribution, -8 ME dans Maison Connectée, dans le cadre du plan de transformation triennal, et -5 ME dans Corporate et Autres.

Le flux de trésorerie disponible est négatif à hauteur de -335 ME. Il s'améliore de 76 ME à taux courants, avec une amélioration significative au 3e trimestre par rapport à 2019, principalement grâce à l'amélioration des performances opérationnelles de Maison Connectée et à la mise en oeuvre continue de notre programme de réduction des coûts.

La dette nette nominale s'élève à 1,044 MdE et la dette nette IFRS à 955 ME. La différence est principalement liée à la valorisation de la dette en valeur de marché à l'émission et sera progressivement reprise par des charges financières annuelles non cash jusqu'à l'échéance.

Le Groupe vise désormais 325 ME d'économies de coûts d'exploitation à horizon 2022, soit une augmentation de 25 ME par rapport à notre annonce précédente.

A fin septembre 2020, le Groupe avait déjà réalisé 109 ME d'économies, et, maintient sa prévision de réaliser plus de 160 ME d'économies en 2020.

Objectifs

Technicolor a les ambitions suivantes :

- Un Ebitda ajusté des activités poursuivies de 169 ME et un Ebita ajusté des activités poursuivies de -64 ME en 2020. Plus de 15 ME de coûts liés à la Covid-19 seront inclus dans l'Ebitda du Groupe en 2020.

- Un Ebita ajusté des activités poursuivies de 425 ME et un Ebita ajusté des activités poursuivies de 202 ME en 2022.

- Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et avant impôts) devrait être négatif et compris entre -115 et -150 ME en 2020, puis s'améliorer significativement pour atteindre 259 ME positifs en 2022. Suite à l'entrée dans la procédure de SFA, un raccourcissement des délais de paiement a été demandé par les fournisseurs, entraînant une accélération des paiements anticipés de 2021 à 2020. Cela devrait avoir un impact sur 2020 et 2021, mais différentes mesures permettront de rester en ligne avec l'objectif fixé pour 2021 dans le cadre du plan stratégique. De plus, ces évolutions sont en ligne avec l'ambition du Groupe de réduire très significativement ses délais de paiement, ce qui sera réalisée dès le début de 2021, avec 1 an d'avance. Comme il s'agit d'une simple adaptation de calendrier, les besoins de liquidité du Groupe restent globalement inchangés.

Richard Moat, Directeur général de Technicolor, commente : Le Groupe a démontré sa résilience face à la crise de la Covid-19 au cours du 3e trimestre. Le plan de transformation du Groupe a permis d'améliorer significativement la rentabilité et la génération de trésorerie sur un an, même si Technicolor a souffert en termes de chiffre d'affaires au cours de cette période difficile. Nous restons donc confiants dans la réalisation de nos perspectives 2020 et 2022 ainsi que dans la réalisation d'une croissance rentable, d'une génération de trésorerie et d'une création de valeur pour nos actionnaires. Suite à l'achèvement de notre restructuration financière, Technicolor dispose désormais de la structure financière adéquate et des financements suffisants pour mener à bien ses projets de transformation et d'expansion .

Nominations

La transformation culturelle est en cours chez Technicolor. Elle vise à se concentrer sans relâche sur l'amélioration des opérations, de la rentabilité et de la génération de trésorerie. Pour poursuivre cette transformation, le groupe a nommé Christian Roberton au poste de président des Services de Production et de David Holliday au poste de président de Services DVD.

Christian Roberton a rejoint MPC Film en 2003, où il a débuté en tant que directeur de production VFX et en 5 ans est devenu directeur général du segment Effets Visuels Films & Séries TV. Il est membre du comité exécutif de Technicolor depuis 2019.

David Holliday a été nommé en mai 2020, apportant une riche expérience de leadership aux Services DVD, après avoir passé près de 40 ans à l'étranger, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique du Sud, créant, dirigeant et restructurant des entreprises de télécommunications mobiles, fixes et haut débit dans les secteurs public et privé.

Le Conseil d'administration a nommé Gauthier Reymondier en qualité de censeur. Gauthier Reymondier est actuellement directeur exécutif, du portefeuille européen, chez Bain Capital Credit basé à Londres, et a précédemment occupé plusieurs postes de censeurs similaires au sein de Conseils d'administration de sociétés dans lesquelles Bain Capital Credit avait investi. Auparavant, il était membre de la pratique du private equity chez Bain & Company. Au 30 septembre, Bain Capital Credit détenait 8,197% du capital et des droits de vote.