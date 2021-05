Technicolor : AGM sans surprise

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Technicolor SA, présidée par Mme Anne Bouverot, Présidente du Conseil d'administration, s'est tenue ce jour à huis-clos, au siège social. En raison du huis clos, l'intégralité du vote a eu lieu par correspondance. En vertu des votes par correspondance et des pouvoirs donnés à la Présidente de l'Assemblée générale, les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 116.474.688 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 49,39%. L'ensemble des résolutions proposées a été adoptée à une très large majorité.

La Société ayant été informée le 10 mai 2021 par Monsieur Luigi Rizzo du retrait de sa candidature au poste d'administrateur en raison de l'acceptation d'un nouveau poste, le projet de résolution 8 portant sur cette nomination s'est trouvé sans objet. A l'issue de cette Assemblée générale mixte, le Conseil d'administration compte 11 administrateurs, soit un administrateur de plus en la personne de M. Richard Moat, Directeur général. Par ailleurs, sur proposition du Comité Nominations et Gouvernance, le Conseil d'administration a modifié très légèrement la composition de certains Comités en considération des derniers changements intervenus au niveau des administrateurs représentant les salariés. Sur proposition du Comité Nominations et Gouvernance également, le Conseil d'administration a décidé d'étendre les missions de ce même Comité à la Responsabilité sociétale et d'en modifier corrélativement le nom.