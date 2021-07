Technicolor a réalisé un premier semestre 2021 positif

(Boursier.com) — En dépit d'un environnement toujours difficile, Technicolor a réalisé un premier semestre 2021 positif, avec des résultats conformes aux attentes et une amélioration significative de la rentabilité : Le chiffre d'affaires s'élève à 1 359 millions d'euros, soit une baisse de (5,2)% par rapport au semestre précédent à taux de change courants, mais une hausse de +1,2% à taux de change constants.

L'EBITDA ajusté de 100 millions d'euros, a doublé à taux constants, reflétant des améliorations opérationnelles et financières dans toutes les activités.

L'EBITA ajusté s'établit à 15 millions d'euros, soit une amélioration de 83 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020 à taux constants.

Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) de (208) millions d'euros représente une amélioration de 35 millions d'euros par rapport à la période précédente à taux courants, mettant en évidence la fin de la normalisation des conditions de paiement au sein de la division Maison Connectée.

Toutes les activités de Technicolor bénéficient d'une demande soutenue du marché :

La Division Studios Créatifs Technicolor s'est vu attribuer plusieurs nouveaux projets, lui permettant ainsi de réaliser environ 95 % de son chiffre d'affaires attendu pour 2021 pour Effets Visuels Film & Séries TV ainsi que pour Animation et Jeux. La demande pour les effets visuels continue de s'améliorer, parallèlement au nombre croissant de projets cinématographiques et épisodiques lancés et attribués à la Division. L'EBITDA ajusté et l'EBITA ajusté bénéficient également de l'impact positif des gains d'efficacité opérationnelle.

Le chiffre d'affaires de Maison Connectée est en baisse de (1)% par rapport au semestre précédent à taux constants et de (8,2)% à taux courants. En dépit d'une très forte demande en Amérique du Nord et en Eurasie, la Division a été négativement affectée par des pénuries de composants entraînant le report des ventes au second semestre, et par un marché latino-américain difficile.

La résilience du chiffre d'affaires de la division Services DVD s'explique principalement par une augmentation de 4% de l'activité totale de réplication de disques, une forte amélioration des prix et une croissance continue de l'activité de la chaîne d'approvisionnement non liée aux disques. La quantité de nouveaux produits à marge élevée, bien que croissante, reste inférieure à celle du premier semestre 2020.

Le Groupe est en bonne voie pour réaliser le plan d'économies de coûts d'environ 115 millions d'euros d'ici la fin de l'exercice 2021, avec 42 millions d'euros d'économies de coûts réalisées au premier semestre, pour atteindre un montant cumulé de 325 millions d'euros d'ici fin 2022.

Sur la base de l'activité des 6 premiers mois, le Groupe est confiant dans la réalisation des objectifs annoncés dans son communiqué de presse, présentant les résultats annuels 2020, publié le 11 mars 2021.