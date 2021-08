Tech : Pékin renforce un peu plus son arsenal contre les géants du numérique

(Boursier.com) — Nouvelle journée très compliquée pour les géants chinois de la tech à l'image d'Alibaba qui est tombé sur de nouveaux plus bas à Hong Kong. Pékin a renforcé un peu plus son arsenal visant à limiter l'influence des grandes sociétés technologiques du pays en adoptant une loi visant à protéger la confidentialité des données des utilisateurs en ligne. Si les détails de la nouvelle législation (loi sur la protection des informations personnelles, : PIPL) n'ont pas été immédiatement publiés, des projets antérieurs exigeaient des entreprises qu'elles obtiennent le consentement des utilisateurs pour collecter, utiliser et partager leurs informations, et qu'elles leur offrent la possibilité de faire marche arrière. Les firmes qui enfreignent ces règles s'exposeraient à des amendes pouvant atteindre 50 millions de yuans (7,7 millions de dollars) ou 5% de leur chiffre d'affaires annuel, précise 'Bloomberg'.

Avec cette loi qui vise donc à restreindre l'emprise des plus grands groupes chinois tels qu'Alibaba, Tencent ou encore Didi, le gouvernement répond également aux inquiétudes des consommateurs concernant l'érosion progressive de leur vie privée, alors que les sociétés technologiques progressent rapidement dans l'utilisation d'outils allant de la reconnaissance faciale au big data. En juin, l'assemblée législative du pays a adopté une loi connexe qui donne au président Xi le pouvoir de fermer ou d'imposer des amendes aux compagnies technologiques qui s'opposent à ses efforts pour contrôler les vastes quantités de données qu'elles collectent.

Pékin a investi des sommes considérables dans les centres de données et autres infrastructures numériques afin de faire de l'information électronique un moteur de l'économie nationale et de renforcer la légitimité du Parti communiste au pouvoir.