Team : radiation de la cote en vue

(Boursier.com) — Les résultats de l'Offre Volontaire de Rachat initiée sur les actions Team SA font ressortir un nombre d'actions présentées à l'offre de 9 786, au prix unitaire de 430 euros, soit un montant total en numéraire de 4 207 980 euros. À la suite de cette opération, l'initiateur détient désormais 99,64% du capital et des droits de vote de Team SA et a atteint tous ses objectifs. Dans la mesure où l'initiateur détient une participation supérieure à 90% du capital ou des droits de vote, celui-ci a demandé à Euronext Paris la radiation des actions de la société Team SA inscrites sur Euronext Access au terme de la Période d'offre. Ainsi, la cotation de l'action Team SA ne reprendra pas et les actions seront radiées de la cotation du marché Euronext Access à compter du 16 décembre. Les actions seront radiées chez Euroclear France à compter du 21 décembre. À la suite de la radiation des titres sur Euronext Access, il n'est plus possible pour les minoritaires restants de céder leurs titres via Euronext Paris.