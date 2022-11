Team : OPR et prime de 32,7%

(Boursier.com) — Cobham Aerospace Holding S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois détenant 986 587 actions représentant 98,66% du capital et des droits de vote de Team SA, informe les actionnaires minoritaires de Team du lancement d'une offre volontaire de rachat suivie d'une radiation du marché Euronext Access Paris. L'initiateur propose aux actionnaires minoritaires de Team d'acquérir l'intégralité des 13 413 actions non détenues au prix unitaire de 430 euros, présentant une prime de 32,72% par rapport au dernier cours de cotation en date du 02 novembre. L'offre de rachat sera ouverte du 07 novembre au 09 décembre 2022 inclus. Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de cette offre devront remettre à Caceis Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier, selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard, avant 12h, le 09 décembre 2022, jour de clôture de l'offre.