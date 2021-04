Tarkett : vive hausse

Tarkett : vive hausse









Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — Troisième séance de hausse pour Tarkett qui avance de 5,2% à 15,8 euros ce mardi sur la place parisienne et porte ses gains depuis le début de l'année à près de 10%. Le titre n'avait plus connu une telle progression depuis le 7 janvier. En attendant la publication des comptes trimestriels le 28 avril, Jefferies a remonté son objectif sur le spécialiste des revêtements de sol de 10,7 à 12,63 euros tout en maintenant son avis 'sous-performer'. Le marché est plutôt positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', cinq analystes sont à 'acheter', deux à 'conserver' et un seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 15,66 euros.