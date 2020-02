Tarkett vise une progression de sa marge d'EBITDA ajusté en 2020

Crédit photo © Tarkett

(Boursier.com) — Le groupe Tarkett a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 2,992 milliards d'euros, en hausse de 5,5%. Cette augmentation reflète une croissance organique modérée (+0,7%), un effet périmètre positif (+2,1%) et un effet de change positif (+2,6%) provenant principalement de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. La croissance organique a été pénalisée par la faiblesse de la performance en Amérique du Nord, qui s'est exacerbée au quatrième trimestre (-18,9% des ventes à taux de change et périmètre constant).

Tarkett est finalement parvenu à stabiliser son EBITDA ajusté à 249,5 millions d'euros en 2019. La marge d'EBITDA ajusté avant IFRS 16 s'est établie à 8,3%, soit une baisse de 50 points de base par rapport à 2018. Tarkett précise que les marges se sont améliorées au deuxième semestre dans tous les segments à l'exception de l'Amérique du Nord.

Le directoire proposera un dividende de 0,24 euro par action, représentant un taux de distribution de 40% en ligne avec la politique de distribution définie dans le plan stratégique Change to Win. Le dividende sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 30 avril 2020.

La priorité du management est de relancer la croissance en Amérique du Nord et restaurer la rentabilité du segment. Les actions sur les ventes dans la région visent à générer de la croissance organique en 2020, en dépit d'un premier trimestre anticipé difficile. Les activités de revêtements de sol en Amérique du Nord sont désormais organisées sous une marque unique, et les forces de vente se concentrent sur le développement des segments commerciaux prioritaires et commercialisent activement les nouvelles collections de dalles LVT et moquettes moyenne gamme. Le segment Amérique du Nord va par ailleurs bénéficier en année pleine de la réorganisation du dispositif industriel et des autres mesures de réduction de coûts mises en place en 2019.

Tarkett estime que les conditions de marché dans le revêtement de sol devraient rester cette année mitigées dans la zone EMEA et dans les pays de la CEI. La demande dans le Sport devrait rester solide et permettre une poursuite de la croissance en 2020. Tarkett anticipe une inflation de ses dépenses d'énergie et de certaines matières premières et poursuivra sa gestion proactive des prix de vente pour contrebalancer ces impacts. Le programme de réduction des coûts vise 30 millions d'euros d'économies en 2020 et devrait se traduire par une progression de la marge d'EBITDA ajusté en 2020.