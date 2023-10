Tarkett : un chiffre d'affaires record dans le Sport

(Boursier.com) — Le groupe Tarkett a publié un chiffre d'affaires net de 984 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en baisse de -2,1% par rapport au troisième trimestre 2022. La croissance organique s'établit à +6% avec un chiffre d'affaires record dans le Sport. L'effet total des hausses de prix de vente mises en oeuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +3,1% par rapport au troisième trimestre 2022. Les prix de vente ont été globalement stables par rapport au niveau du T2 2023.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, la croissance organique du Groupe a été positive (+4,7%). Tarkett s'attend néanmoins à une poursuite du ralentissement de la demande en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et à une possible inflexion de l'activité des segments commerciaux en Amérique du Nord. Les perspectives d'activité favorables dans le Sport devraient quand même permettre de compenser ce ralentissement et d'atteindre un niveau d'EBITDA Ajusté, en valeur et en marge, en progrès significatif par rapport à 2022.

Le groupe anticipe par contre un début d'année 2024 marqué par des volumes d'activité faibles en EMEA, où les indicateurs de marché continuent à se dégrader.