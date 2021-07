Tarkett : Tarkett Participation détient désormais 85,89% du capital

(Boursier.com) — Tarkett Participation annonce les résultats définitifs de l'offre publique d'achat simplifiée sur l'ensemble des actions Tarkett publiés par l'Autorité des Marchés Financiers suite à la clôture de l'offre le 9 juillet 2021. A l'issue de la clôture de l'offre initiée par Tarkett Participation, agissant de concert avec Société Investissement Deconinck et Wendel Luxembourg S.A. (anciennement Trief Corporation S.A. et filiale à 100% de Wendel SE), sur l'ensemble des actions Tarkett non détenues par l'initiateur, celui-ci détient directement 56.300.463 actions, représentant 85,89% du capital et 84,98% des droits de vote de Tarkett, et au total 56.548.018 actions représentant 86,27% du capital et 85,36% des droits de vote de Tarkett avec la prise en compte des 247.555 actions détenues en propre par Tarkett et ainsi détenues par assimilation par Tarkett Participation.