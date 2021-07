Tarkett : résultat net proche de l'équilibre sur le S1

Tarkett : résultat net proche de l'équilibre sur le S1









(Boursier.com) — Tarkett annonce un Chiffre d'affaires de 1.261,2 ME, en hausse de 2% au S1 2021 par rapport au S1 2020, porté par la bonne performance du T2 2021 (chiffre d'affaires en hausse organique de +16% au T2 2021), faisant apparaitre une croissance organique de +6,3% et un impact devises négatif ;

Le groupe souligne l'amélioration séquentielle de la croissance organique au second trimestre bénéficiant d'un effet de base favorable, mais les ventes demeurent inférieures de -7.,% par rapport à 2019. L'EBITDA ajusté est de 112,7 millions d'euros au S1 2021, soit une marge à 8,9% (versus 8,6% au S1 2020) impactée par l'inflation du coût des matières premières et du transport au T2 ;

Le résultat net est attendu proche de l'équilibre sur le S1 2021, contre une perte de -64,9 millions d'euros au S1 2020 et le levier financier net inférieur à 2,0x à fin juin 2021. Les résultats semestriels complets seront publiés le 29 juillet après la clôture.

Pour l'exercice entier, Le groupe anticipe une marge d'EBITDA ajusté 2021 en dessous de sa marge 2020. Tarkett confirme, comme annoncé en avril, qu'il n'atteindra pas son objectif de moyen terme (au moins 12%) en 2022 et s'attend désormais à un décalage de son atteinte "d'au moins un an".