Tarkett renonce à verser un dividende suite à l'épidémie de coronavirus

Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — Dans un contexte économique incertain, Tarkett explique avoir mis en oeuvre toutes les actions nécessaires pour protéger ses cash-flows et adapter le Groupe au nouvel environnement. Pendant cette période, Tarkett va contrôler rigoureusement ses coûts, son besoin en fonds de roulement et ses dépenses d'investissement. Le Directoire va par ailleurs proposer la modification à titre exceptionnel de la politique de distribution des dividendes pour 2020, et la suppression du dividende de 0,24 euro par action versé en 2020 qui avait été initialement annoncé lors de la publication des résultats annuels 2019 le 13 février dernier. Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale du 30 avril 2020.

Tout en gérant de manière rigoureuse la situation actuelle et ses effets immédiats, Tarkett reste pleinement engagé dans l'exécution de ses initiatives stratégiques, et notamment son programme de réduction des coûts, pour atteindre ses objectifs financiers à moyen terme. La priorité du Groupe est également de soutenir ses clients dans cette période difficile et d'apporter toute l'assistance nécessaire à ses collaborateurs