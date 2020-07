Tarkett rejoint le réseau 'Clean Hospitals'

Tarkett rejoint le réseau 'Clean Hospitals'









(Boursier.com) — Tarkett, un des leaders mondiaux des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, rejoint le réseau Clean Hospitals afin de contribuer à la promotion de l'hygiène hospitalière et des bonnes pratiques en termes de nettoyage et désinfection dans le monde.

Présidée par le Professeur Didier Pittet des Hôpitaux Universitaires de Genève et expert auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé, Clean Hospitals est une association à but non lucratif qui réunit universités, établissements de recherche, industriels, et hôpitaux de différents pays.

Tarkett dispose de plus de 70 ans d'expérience dans le secteur de la santé et équipe un hôpital sur deux en Europe. Le Groupe entend ainsi apporter son expertise du sol aux différents groupes de travail de Clean Hospitals et contribuer aux travaux de recherche sur les protocoles de nettoyage et de désinfection des sols...