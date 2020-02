Tarkett prolonge son rebond

Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — Tarkett grimpe encore de 0,8% à 14,80 euros dans la foulée de son avancée de la semaine dernière ce mardi, les investisseurs continuant de saluer la publication meilleure qu'attendue du spécialiste du revêtements de sols et l'objectif d'une amélioration de la marge d'EBITDA ajusté en 2020.

La priorité du management reste de relancer la croissance en Amérique du Nord et restaurer la rentabilité du segment... Le groupe propose par ailleurs un dividende de 0,24 euro par action, représentant un taux de distribution de 40% en ligne avec la politique de distribution définie dans le plan stratégique "Change to Win."

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste à 'sousperformance' sur Tarkett avec un cours cible ajusté à 12,25 euros, tandis que le britannique Barclays reste à "surpondérer" avec un cours cible ajusté de 16 à 18 euros sur le dossier.

'Neutre' sur la valeur, Bryan Garnier estime de son côté qu'il est encore trop tôt pour redevenir positif sur la valeur, principalement en raison d'un environnement de marché "durablement difficile, sauf pour le sport" - bien que le broker observe que le groupe progresse sur plusieurs fronts : réorganisation de l'empreinte industrielle, expansion sélective des capacités de production, réduction des coûts...