Tarkett : progrès des résultats

(Boursier.com) — Chez Tarkett, le chiffre d'affaires est en hausse de +24% par rapport au S1 2021, dont +4,6% liés à la croissance du volume, +12,7% aux hausses de prix de vente et +6,6% à l'effet change

L'EBITDA ajusté est de 126 ME au S1 2022, soit 8,1% des ventes, vs. 113 ME au S1 2021.

L'EBIT s'élève à 44 ME en net progrès par rapport au S1 2021 où il était de 30 ME.

Le Résultat net est de 12,6 ME contre 0,3 ME au premier semestre 2021.

La Dette financière nette est de 778 ME, soit un levier financier de 3,2x l'EBITDA ajusté...