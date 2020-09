Tarkett prévoit désormais une marge d'EBITDA ajusté en 2020 globalement en ligne avec celle de 2019

(Boursier.com) — Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives Tarkett a mis à jour ses perspectives pour 2020, le groupe anticipant des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché compte tenu des niveaux actuels d'activité et du rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre 2020.

Tarkett annonce ainsi que sa marge d'EBITDA ajusté du T3 2020 est attendue supérieure à celle de l'année dernière (12,7% des ventes au T3 2019). La baisse des coûts générée par les actions structurelles est désormais estimée à plus de 45 millions d'euros en 2020 contre l'estimation précédente de plus de 30 millions d'euros. La baisse des coûts des matières premières est maintenant estimée à plus de 15 millions d'euros au S2 2020 par rapport au S2 2019 au vu de la tendance du T3.

En terme d'activité, Tarkett reste prudent sur la fin de l'année compte tenu du manque de visibilité et s'attend à une baisse du chiffre d'affaires au second semestre 2020 globalement en ligne avec celle du premier semestre 2020. Compte tenu des mesures de réduction des coûts actuellement mises en oeuvre, Tarkett prévoit désormais une marge d'EBITDA ajusté en 2020 globalement en ligne avec celle de 2019 (marge 2019 : 9,4% des ventes) et un levier financier inférieur à 3 fois à fin décembre. L'objectif initial de levier pour 2020 (entre 1,6 et 2,6) avait été suspendu le 8 avril 2020 en raison du contexte.